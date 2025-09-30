Dónde ver los Premios Nobel 2025: fechas, nominados y todo lo que debes saber

El Premio Nobel supone uno de los más grandes honores intelectuales que una persona o institución puede recibir a nivel mundial. Cada año se galardona a aquellos que han logrado avances, descubrimientos, o acciones que han aportado su granito de arena al progreso de la humanidad.

Este galardón no solo celebra el conocimiento y la innovación sino también una de las facetas más hermosas del ser humano como el altruismo y compromiso por la paz. Y es que desde su primera edición en 1910 los premios nobel se han concedido a científicos, escritores, médicos, economistas y activistas que han dejado una huella profunda en la historia humana.

El origen del premio nobel

Vista general de la ceremonia de entrega de los Premios Nobel celebrada en la Sala de Conciertos de Estocolmo larazon

Muchas personas desconocen que la celebración de estos homenajes nace irónicamente de una pequeña confusión periodística.

Alfred Nobel, inventor de la dinamita logró amasar una gran fortuna debido a lo que los periódicos decidieron bautizar como "El invento más cruel de la historia". Pero no sería hasta años después, que esta afirmación empezaría a pesar en la conciencia de Nobel.

En 1888 con el fallecimiento de su hermano, una necrológica en un periódico francés que creyó que el muerto era Alfred Nobel decidió celebrar su muerte con la siguiente frase: "El mercader de la muerte ha muerto".

Esta cita se quedó tatuada en la conciencia del hombre, que a raíz de ese titular decidió modificar su testamento y destinar gran parte de su fortuna a la creación de unos premios que todavía a día de hoy reconocen a quienes aportan al progreso de la humanidad.

Después de su fallecimiento en 1896, nace la Fundación Nobel, que desde entonces se encarga de gestionar los recursos y coordinar la entrega de las condecoraciones. La primera ceremonia oficial se tuvo lugar en 1901, y desde entonces se ha mantenido como un evento de alto nivel internacional.

Cuándo son los Premios Nobel 2025

Este año los Premios Nobel los anuncios de los ganadores de las distintas categorías se harán del 6 al 13 de octubre.

La gala será retransmitida en vivo y estará disponible en la página oficial de los galardones o en su canal de youtube.

Fechas y horarios por categoría

En España, los galardones tendrán lugar dentro de las siguientes franjas horarias:

Fisiología o Medicina: lunes 6 de octubre, 11:30 AM (CEST)

lunes 6 de octubre, 11:30 AM (CEST) Física: martes 7 de octubre, 11:45 AM (CEST)

martes 7 de octubre, 11:45 AM (CEST) Química: miércoles 8 de octubre, 11:45 AM (CEST)

miércoles 8 de octubre, 11:45 AM (CEST) Literatura: jueves 9 de octubre, 13:00 PM (mediodía, CEST)

jueves 9 de octubre, 13:00 PM (mediodía, CEST) Paz: viernes 10 de octubre, 11:00 AM (CEST)

viernes 10 de octubre, 11:00 AM (CEST) Ciencias Económicas: lunes 13 de octubre, 11:45 AM (CEST)

Nominados a los premios nobel 2025

Los nominados a los Premios Nobel se mantienen en secreto durante 50 años, a excepción de los posibles seleccionados para el premio de la paz que se anuncian un año después del anuncio de los ganadores.

De acuerdo con el instituto noruego, este año se han registrado 338 nominaciones para el Premio Nobel de la Paz las cuales se dividen entre 244 personas y 94 organizaciones. Pese al voto de silencio por parte de la academia, los miles de patrocinadores (parlamentarios y ministros de todos los países, antiguos laureados, algunos profesores universitarios...) tienen el derecho de revelar la identidad de sus patrocinados.

Por ejemplo, un miembro del Congreso estadounidense, Darrel Issa, publicó este pasado lunes en X que propondría a Donald Trump para este prestigioso premio, agregando que: “Nadie lo merece más”.

Entre otros destacados suenan nombres como el de Elon Musk quien podría ser nominado por su “compromiso con la libertad de expresión y la paz”, el papa Francisco, quien trabajó en la defensa de los mongoles étnicos en China o María Corina Machado, la opositora del régimen de Nicolás Maduro por su labor con la democracia y la paz en Venezuela.