Advierten de los peligros de los globos aerostáticos para la navegación aérea

En un documento presentado ante la Asamblea General de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), Marruecos advirtió de los riesgos asociados al rápido crecimiento del transporte de pasajeros en globos aerostáticos, particularmente en las zonas turísticas de todo el mundo.

La delegación marroquí informó de que esta expansión ha estado acompañada de numerosos accidentes en los últimos años, debido a la alta sensibilidad de este tipo de aparato, su limitada maniobrabilidad y su débil potencia de propulsión.

Los incidentes recientes han abarcado desde colisiones con cables eléctricos hasta colisiones mutuas entre globos aerostáticos y otras aeronaves, así como incendios durante el vuelo, por lo que es urgente la necesidad de "desarrollar un marco regulatorio adecuado y alentar a los países a adoptar regulaciones nacionales específicas para este tipo de transporte aéreo".

Aunque los globos aerostáticos son un medio de transporte aéreo único y relativamente respetuoso con el medio ambiente, el documento marroquí advierte que ampliar su uso sin una supervisión regulatoria coordinada expone a los pasajeros, los pilotos y el espacio aéreo a mayores riesgos.

Los globos suelen operar en zonas concurridas, lo que aumenta el riesgo de colisiones con líneas eléctricas u otros obstáculos terrestres. la delegación marroquí informó de las medidas disciplinarias contra varias compañías de globos aerostáticos que operan en las afueras de la ciudad turística de Marrakech, incluyendo la suspensión de algunas de ellas. Esta medida se produjo después de que un piloto informara que un globo aerostático había excedido la altitud permitida y representaba una amenaza para la seguridad aérea, recuerda Hespress.