Una agente de Medio Natural abre las comparecencias ante la Comisión de la mina de Cerredo

Una agente de Medio Natural que firmó en 2024 un acta en el que un guarda alertaba de inicio de posibles trabajos de extracción en la mina de Cerredo ha abierto este lunes el turno de comparecencias en la Comisión de Investigación constituida en el parlamento asturiano para investigar el accidente que el pasado 31 de marzo costó la vida a cinco trabajadores leoneses.

La explosión registrada en el nivel tercero de la mina de Cerredo se produjo por la acumulación de grisú en un punto en el que, al parecer, se estaba extrayendo carbón de forma ilegal ya que la empresa titular, Blue Solving, solo disponía de un permiso para retirar maquinaria y material para chatarra, así como los acopios de carbón que pudiera haber en el interior de la explotación, cerrada desde 2018.

Tras la explosión se hicieron públicas denuncias de un particular, una empresa minera y de agentes de la guardería rural en las que advertían de que se estaba sacando carbón de la mina, y se puso en duda el control llevado a cabo desde la Dirección General de Minas, que en las ocho inspecciones llevadas a cabo desde 2022 no detectó ninguna irregularidad.

Sin problemas de coordinación

El primer testimonio recabado hoy por la comisión de investigación no ha sido relevante ya que su trabajo se limita a firmar electrónicamente desde Oviedo las actas o denuncias que hacen llegar los guardas mayores y subirlas a una base de datos para que el coordinador del servicio proceda posteriormente a su tramitación.

"Me limito a subirlos y a veces no los leo", ha señalado esta agente de Medio Natural que ha asegurado no tener información sobre las empresas que explotaron en los últimos años la mina de Cerredo ni sobre la existencia de trabajos en la bocamina.

Lo que sí ha asegurado es que todas las actas o denuncias que les hacen llegar los guardas se tramitan y que no hay problemas de coordinación en su servicio, pero sí algún fallo, como cierta tardanza que, en su opinión, puede estar relacionados con la falta de personal.

Ésta han sido la primera de las 81 comparecencias que están previstas que se lleven a cabo en esta comisión especial de investigación, que durante este lunes también recabará el testimonio de otros dos agentes de Medio Natural, a los que seguirán varios más los próximos días.

Trabajadores y responsables de la administración asturiana serán los primeros en declarar ante esta comisión que tiene fijadas más comparecencias todos los días que restan del mes de julio y que volverá a retomar los trabajos el 1 de septiembre.

Las comparecencias se prolongarán hasta octubre, entre ellas, la de la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, que era la presidenta del Instituto de Transición Justa en los años en los que se dieron las ayudas a las descarbonización, y los tres consejeros que durante los gobiernos de Adrián Barbón han ostentado las responsabilidades industria: Belarmina Díaz, Nieves Roqueñí y Enrique Fernández.

También están citados responsables de la empresa Blue Solving, encargada de la explotación de la mina de Cerredo en el momento del accidente, y de otros empresarios mineros, como Victorino Alonso, así como a directores generales y personal del servicio de minas, o los alcaldes de Degaña, Ibias y Cangas del Narcea.

No lo harán ninguno de los cuatro trabajadores que resultaron heridos en la explosión del 31 de marzo, ni el presidente del Principado, como había reclamado Vox.