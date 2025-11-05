Alerta estafa: visitan domicilios presentándose en nombre de la parroquia y del párroco

La Rioja
Alerta estafa: visitan domicilios presentándose en nombre de la parroquia y del párroco
Los estafadores aseguran estar realizando un censo parroquial
La Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño ha alertado de que dos personas están visitando distintos edificios de la ciudad de Logroño haciéndose pasar falsamente por representantes de una parroquia y de su párroco, con el pretexto de realizar un supuesto censo parroquial.
Ante la posibilidad de que esto vuelva a repetirse o a suceder en otros puntos de La Rioja, la Diócesis ha aclarado que no se está llevando a cabo ningún tipo de censo ni visita domiciliaria, informa Ep. Por ello, ha pedido a los vecinos que extremen las precauciones, que no faciliten información personal y que no permitan el acceso a sus viviendas.
Asimismo, ha recomendado comunicar de inmediato estos hechos a la Policía para que las autoridades puedan identificar a las personas implicadas y prevenir posibles engaños o fraudes.
La Diócesis ha agradecido la colaboración ciudadana y recuerda que "toda comunicación o iniciativa pastoral oficial será anunciada siempre por los canales habituales de la Diócesis o por las propias parroquias".
