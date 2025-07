Alberto Gallardo, psicólogo: "Las discusiones en pareja surgen por este motivo principalmente"

En las relaciones de pareja, es habitual que surjan conflictos que parecen complejos e irreconciliables, pero según el psicólogo Alberto Gallardo, la mayoría de estos problemas no son tan reales como pensamos. Desde su perfil en TikTok (@alberto_psicologia), Gallardo explica que los desencuentros suelen ser malentendidos emocionales vinculados con la sensación de incumplimiento de expectativas o compromisos, más que con los hechos en sí.

Este experto en psicoterapia apunta a que las discusiones no suelen originarse por los eventos concretos (como una tarea doméstica pendiente), sino por el impacto emocional que esos hechos generan en la persona afectada. Por ejemplo, cuando uno de los miembros de la pareja no cumple con una promesa tan sencilla como tirar la basura, no es la basura la que provoca el conflicto, sino la percepción de que la palabra dada no se ha respetado, lo cual genera enfado o decepción.

Gallardo señala que existen dos formas frecuentes de responder a estas situaciones: la primera, muy común, es adoptar una postura defensiva negando la importancia del problema o restándole valor; sin embargo, esto solo intensifica la discusión y distancia a las personas. La segunda, que él recomienda, consiste en reconocer la emoción del otro y responder con empatía y una actitud constructiva. Una frase tan simple como "Sí, cariño, ahora lo hago", acompañada de un gesto afectuoso y la acción inmediata, puede revertir el conflicto y evitar que se agrave.

Este enfoque pone énfasis en la comprensión emocional y en mantener la conexión afectiva, antes que en el intercambio de argumentos o sospechas. Según Gallardo, esta estrategia está avalada por su experiencia clínica con numerosas parejas, quienes al poner en práctica esta fórmula han visto cómo mejoran sus relaciones notablemente.

El psicólogo invita a probar esta sencilla fórmula y comprobar los resultados, dejando de lado la costumbre de responder al enfado con confrontación, para intentar una respuesta basada en la empatía. Así, las parejas pueden superar discusiones recurrentes y fortalecer su vínculo, reconociendo que la verdadera raíz del problema está en las emociones y no en el hecho mismo que los desencadena.