Así es 'la estafa de los 20 euros' con la que te pueden robar gran cantidad de dinero: “Tienes que ir al banco”

Las personas estamos constantemente expuestas a ser engañadas y estafadas. En la actualidad se hace mucho énfasis en las estafas por internet o mediante las tecnologías por el constante uso de los dispositivos electrónicos. La mayoría llegan mediante suplantaciones de distintos tipos. Las dos últimas en salir a la luz son bastante llamativas. La Policía Nacional advirtió de un engaño en el que se suplanta al propio cuerpo y también de otro en el que se simula un supuesto premio de una hamburguesa gratis.

Sin embargo, muchas veces descuidamos tareas de protección más simples y dejamos espacios a descuidos que nos pueden salir caros en el día a día. Porque aunque los delincuentes estén muy activos en internet, hay otros que siguen utilizando métodos tradicionales y están en la calle. La usuaria de TikTok '@achoesgratis', que cuenta con más de 100.000 seguidores, explicó en redes sociales lo que le ocurrió a un amigo suyo y es bastante habitual.

"Mi amigo fue a una tienda de alimentación a comprar y después de pagar se le cayó la tarjeta", explica. Se dio cuenta de todo al meterse en el banco al día siguiente: "Ve un montonazo de movimientos pequeños, 8 (euros), 19,16 de todos los comercios donde él vive y habían echado 10 euros de gasolina", comenta. Posteriormente, comienza a explicar el motivo por lo que esto sucede y es conocido como 'la estafa de los 20 euros'.

Así funciona 'la estafa de los 20 euros'

"Esto sucede porque a raíz cambiaron los límites de poder pagar sin meter el PIN para que la gente no tocara los datáfonos", explica durante el vídeo. Se refiere a que con pagos menores a los 20 euros no se pide el PIN al pagar con tarjeta, algo que facilita a los ladrones. "Como estos cabr... se las saben absolutamente todas, nunca llegaron a esos 20 euros", comenta.

"Tampoco piden el DNI ya para comprar con tarjeta", señala indignada. Opina que debería implantarse: "Es algo que yo no entiendo, si en mi tarjeta pone fulanica de copa (ejemplo de nombre), en el DNI tiene que poner fulanica de copa. Si no lo eres y eres fulanica de oro o de espadas te comes un mojón". De manera irónica a la vez que enfadada entiende que se debería pedir el documento para señalar que la tarjeta es de su propiedad.

Hay que ir al banco para cambiarlo

"Hay que ir al banco. Que sepáis que desde la aplicación yo no he podido hacerlo, he tenido que ir presencial", afirma. "Ni un euro sin PIN", pidió en la sucursal. La búsqueda de un pago rápido hace que con cantidades bajas no se tenga que poner, lo que puede suponer un gran riesgo para las personas en el caso de perder la tarjeta. El uso de la tarjeta para pagar cada vez está más extendido y también el riesgo de una pérdida.

La moda de pagar con el móvil

En los últimos años se ha extendido el uso del móvil para pagar con tarjeta en los datáfonos, especialmente entre los más jóvenes, que muchos ya no llevan ni la tarjeta física encima. Esto tiene la ventaja de que no la pueden perder, pero también puede suponer un problema mayor en caso de perder el móvil. Para el pago se necesita el reconocimiento facial o el PIN del dispositivo, pero en caso de que los ladrones lo sepan puede ser un problema mayor ya que este sustituye al de la tarjeta en algunas ocasiones. El datáfono entiende que es un pago seguro y no pide el código de seguridad de la tarjeta. Hay personas que incluso pagan con relojes inteligentes.