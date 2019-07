Así ha sido el eclipse de Sol

En este caso se ha dado "un espectacular golpe de suerte astronómica", según un comunicado de la Asociación chilena de Universidades para la Investigación en Astronomía (AURA), pues el eclipse ha pasado sobre el Observatorio Interamericano Cerro Tololo, un complejo de telescopios e instrumentos astronómicos situados a una altura de 2200 metros sobre el nivel del mar. Ese golpe de suerte ha sido aprovechado por cinco equipos internacionales de científicos "de primera categoría" para estudiar el evento. Entre ellos un equipo español, encabezado por Miquel Serra-Ricart del Instituto de Astrofísica de Canarias, que investiga los cambios en la temperatura de la atmósfera de la Tierra, en particular de la ionosfera, a medida que la sombra pasa por encima, lo que tiene un gran valor para predicciones del clima espacial. Los otros equipos se interesan en fotografiar la corona del Sol, han utilizado técnicas avanzadas para descifrar la composición química, la temperatura y la densidad de los diferentes componentes del plasma coronal, y han analizado el campo magnético de nuestra estrella. Para observar un eclipse hace falta un lugar con buena visibilidad, que no haya nubes, pero, sobre todo proteger los ojos con una gafas adecuadas que bloqueen la luz ultravioleta e infrarroja, recuerda Aura. Por ello, quedan descartadas opciones como varias gafas de sol tradicionales superpuestas, radiografías o vidrios quemados. Y en el caso de que no se haya podido ver en esta ocasión, de forma excepcional solo habrá que esperar hasta el 14 de diciembre del año que viene para que un nuevo eclipse solar total se produzca en Sudamérica.