Un hombre se declara inocente y se presenta al juicio con la alarma de seguridad aún colgando de la prenda robada

Un joven estadounidense protagonizó una escena insólita al comparecer ante el tribunal con la alarma de seguridad aún enganchada a la camisa que presuntamente había robado. El momento fue captado por las cámaras y comentado en el programa Aruser@s, donde se convirtió rápidamente en contenido viral.

Durante la emisión, Alfonso Arús no pudo contener la risa, señalando la ironía de que el acusado se declarara inocente mientras llevaba puesta una prenda con la etiqueta de seguridad aún visible. “Se presenta al juicio con la prueba colgando”, comentó entre carcajadas.

Hans Arús ofreció una interpretación alternativa, sugiriendo que algunas marcas mantienen etiquetas visibles como parte del diseño, aunque la imagen del dispositivo de seguridad sobresaliendo de la camisa azul fue demasiado contundente para convencer a los presentes.

El vídeo muestra al acusado negando haber robado, mientras la alarma de seguridad cuelga de su ropa, generando reacciones que van desde el humor hasta el asombro. El contraste entre su declaración y la evidencia visual provocó un debate sobre las percepciones de culpabilidad y los prejuicios en contextos judiciales.