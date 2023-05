Así es el supermercado "más raro del mundo": esto es lo que vende y por qué sus productos son peculiares

En el mundo existen numerosos supermercados en los que se vende una gran cantidad de alimentos y demás. En general, se puede encontrar la mayor parte de los productos en cualquiera de estos establecimientos a los que se acuda, aunque sea de marca diferente: carne, pescado, verduras, frutas.... Y en función de cuál hablemos, puede tener más o menos inventario. Asimismo, existe uno que es considerado "el más raro del mundo", en el que los productos son muy peculiares y surrealistas.

Este supermercado en concreto se trata de "Omega Mart", localizado en el complejo de arte AREA 15. Ofrece una profunda revisión sala a sala, experiencia a experiencia, sobre la cadena de suministro, consumismo y relaciones humanas. Está creado por los cofundadores de Meow Wolf.

¿Qué encontrar en el supermercado más raro del mundo?

Estas cuatro paredes se presentan ante el mundo como una tienda de comestibles con una experiencia de compra y que se puede considerar entre un universo demente o desequilibrado o un innovador lugar. Una experiencia artística interactiva en forma de supermercado surrealista. Se puede encontrar, por ejemplo, un limpiador especial para lavar residuos, literalmente, puesto que se trata de obtener un residuo limpio para, posteriormente, hacer lo que se quiera con él. Es enmarcarlo, dárselo al niño para que juegue o hacerle fotos para Instagram. "Omega Mart es una creación de Emily Montoya y Benji Geary, dos de los miembros fundadores de Meow Wolf. Cuando decidimos entrar en el mercado de Las Vegas con esta exhibición, queríamos elaborar una crítica social sobre nuestra dependencia al consumismo", explica Marsi Gray, productora creativa senior de Meo Wolf Las Vegas a Travaler.es.

Otro de los productos que se pueden encontrar son un pollo con tatuajes, que no se puede guardar cosas dentro. También aguacates huecos y con cremallera, para poder guardar cosas dentro. E incluso el producto llamado "Mega Muscle Fresh", dentífrico para forzudos, puesto que se trata de un producto hecho para aquellas personas fuertes que levantan pesas. En especial, porque abrirlo cuesta y no es acto para enclenques. También existen las neveras de cervezas, pero en la que no puedes cogerlas, pues al abrir la puerta, entras en un pasillo en la que puedes ver una exposición multicolor.

"Nos gusta contar historias a través de imágenes, a través de la palabra escrita, a través de pistas que puedas encontrar. Siempre estamos inspirados para contar nuevas historias, concluyen desde la empresa.