Un atunero vasco logra repeler un asalto pirata en aguas del océano Índico

Un atunero de Bermeo (Vizcaya) ha logrado frustrar un intento de ataque pirata mientras faenaba en aguas internacionales del océano Índico. El incidente, ocurrido el pasado 2 de noviembre, obligó a la tripulación a activar sus protocolos de seguridad y efectuar disparos de advertencia para evitar el abordaje.

Según ha informado el grupo Albacora, propietario del buque, el atunero congelador 'Intertuna tres' fue interceptado sobre las 17:45 horas (hora local) por una embarcación rápida tripulada por cuatro personas que se identificaron como piratas. En las inmediaciones también se detectó la presencia de un 'dhow' (embarcación típica de la zona), que "podría haber actuado como nave nodriza".

Ante la amenaza, la tripulación activó de inmediato los protocolos de seguridad establecidos, ejecutando "maniobras evasivas y de protección" que permitieron neutralizar el intento de abordaje sin que se produjeran daños personales ni materiales.

Desde Albacora han confirmado que el buque continúa su actividad con total normalidad y que todos sus tripulantes se encuentran en perfecto estado". El incidente fue notificado de forma inmediata a las autoridades competentes, con las que la empresa mantiene “estrecha colaboración”.

La armadora bermeana ha agradecido las muestras de apoyo recibidas y ha reiterado su compromiso con la seguridad de su personal y de todas las operaciones que desarrolla en los distintos caladeros internacionales.