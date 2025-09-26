Aumentan las personas sin hogar alojadas en centros hasta 33.758, un 55 % más que en 2022

Una media de 33.758 personas se alojaron diariamente en 2024 en centros de atención a personas sin hogar, un 55,7 % más que en 2022, alcanzando una ocupación del 85 %, y aumentó significativamente la atención de personas migrantes, informa Efe.

Son datos de la 'Encuesta de centros y servicios de atención a las personas sin hogar. Año 2024' que publica este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE) actualizando los datos de su encuesta anterior de 2022 sobre las personas sin hogar que son usuarias de centros asistenciales de alojamiento y restauración.

El 26,1 % de los centros atendió exclusivamente a personas inmigrantes en situación de sinhogarismo (frente al 20 % de 2022), el 7,4 % a mujeres víctimas de violencia de género (en 2022, el 7,2 %), y el 66,5 % restante no estaba especializado o atendía otra especialización (el 72,8 % dos años antes).

De los 1.375 centros de atención a personas sin hogar (un 17 % más que en 2022), 1.119 ofrecieron servicios de alojamiento, 514 servicios de restauración, 473 servicios ocupacionales y/o educativos y 146 realizaron intervenciones en calle.