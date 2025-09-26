Acceso

Desalojan un colegio de Bilbao por un incendio en un transformador

Los bomberos se han desplazado al lugar para sofocar las llamas

Los bomberos acordonan la escuela de Kontxa para sofocar un incendio
El Colegio Juan Manuel Sánchez Marcos de Bilbao, conocido como la escuela de Kontxa, ha tenido que ser desalojado esta mañana ante la intensa humareda ocasionada por el incendio de un transformador.

Según ha informado a Ep el Departamento de Seguridad, a las 8.50 horas, una intensa humareda ha comenzado a salir del interior del centro escolar, por lo que se ha procedido a desalojar al personal y alumnado que se encontraba dentro a esa hora.

Los bomberos se han desplazado al lugar para sofocar las llamas, originadas en un transformador, y ventilar la escuela. Todavía a las 10.15 horas, los bomberos continuaban trabajando en el lugar.

