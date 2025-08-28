Una azafata revela los errores comunes más "asquerosos" que cometes con tu maleta al volver de vacaciones

Una experimentada azafata ha emitido una crítica contundente sobre un error común entre viajeros: colocar la maleta en la cama. Cher Dallas, con seis años de experiencia en una aerolínea, advierte que esta práctica es más que una falta de educación, es un riesgo potencial para la salud. Sus declaraciones revelan una realidad poco conocida sobre la higiene en los viajes, destacando que las maletas transportan una cantidad significativa de gérmenes de superficies contaminadas en aeropuertos y aviones.

La profesional de vuelo profundiza en su advertencia, explicando detalladamente los riesgos de higiene asociados con el manejo descuidado del equipaje. Ha sido testigo de situaciones poco higiénicas en los compartimentos de equipaje, como derrames de leche materna, que refuerzan su mensaje sobre la importancia de mantener la limpieza durante y después de los viajes.

Consejos prácticos para una experiencia de viaje más saludable

Entre sus recomendaciones más enfáticas, Dallas sugiere quitarse los zapatos inmediatamente al llegar a casa para evitar contaminar los espacios personales. Su preocupación se extiende a la ropa de viaje, desaconsejando enfáticamente usar prendas que hayan estado expuestas en el aeropuerto o en el avión al descansar.

La azafata comparte consejos adicionales que van más allá del manejo de la maleta. Recomienda lavarse el cabello antes de volar o recogerlo para evitar la acumulación de grasa provocada por el aire seco de la aeronave. Además, aconseja evitar los pantalones cortos, pensando estratégicamente en una posible evacuación de emergencia.

Un detalle interesante de su protocolo personal es evitar utilizar el baño del avión durante el servicio de la tripulación, mostrando consideración hacia sus compañeros de trabajo y manteniendo la eficiencia del servicio.