La Biblioteca de Santo Mauro acoge una exclusiva cena a cuatro manos con Rafa Peña y Martín Comamala

El próximo 29 de octubre, el restaurante La Biblioteca, en el hotel Santo Mauro de Madrid, será escenario de una cena a cuatro manos que reunirá al chef Rafa Peña, director gastronómico del espacio, y a Martín Comamala, de 539, Plats Forts, en Puigcerdà (Girona). Será un encuentro íntimo -solo 25 comensales- en el que ambos cocineros compartirán su visión de la cocina de temporada en un menú acompañado por los emblemáticos espumosos de Recaredo.

La cita se plantea como un diálogo entre dos maneras de entender la gastronomía, unidas por el respeto al producto y a los ciclos naturales. "La cocina de Martín y la de La Biblioteca se parecen en la temporalidad del producto. Lo que nos gusta es lo que ocurre en cada momento del año, cuando la naturaleza nos da lo mejor", explica Rafa Peña. En esa misma línea, Martín Comamala añade que el comensal se encontrará "con dos grandes cocineros en un gran espacio, con un menú que representa la esencia de cada restaurante".

El menú -que podrá disfrutarse a partir de las 20:00 horas- arrancará con una copa de bienvenida y snacks de ambos chefs, maridados con Recaredo Magnum Centenari 2018. Después, llegarán los primeros contrastes: el consomé marino con aceite de 20 pimientas de Comamala frente a la tosta de bogavante con crema doble y mostaza de Peña. Le seguirán platos como el bloque vegetal con acelga y boletus y el Mont blanc de calabaza y ceps, que darán paso a una inmersión en el mar con la gamba de Blanes y el arroz de gamba con tuétano y romero. La parte fuerte se expresará con una pularda del Penedès asada y una silla de corzo al vino tinto con menestra de setas y verduras de otoño. El broche final lo pondrán los postres: las peras de Puigcerdà del chef catalán y el pastel cremoso de chocolate con helado de vainilla de Peña.

Cada pase estará armonizado con una referencia distinta de Recaredo, que desplegará algunas de sus joyas más representativas: Terrers 2019, Serral del Vell 2017, Intens Rosat 2019, Reserva Particular 2009 y 2011, y los icónicos Turó d’en Mota 2006 y Josep Mata Capellades 2004, que cerrarán la experiencia.

La cena, de plazas muy limitadas, promete ser un viaje sensorial en el que cada plato y cada copa cuentan una historia común: la de dos cocinas que dialogan al compás de la temporada. Las reservas pueden realizarse a través del correo restaurant@santomaurohotel.com.