Blanca Martín, nutricionista: "Estos noodles son una herramienta práctica para quienes quieren cuidarse"

La búsqueda constante de un equilibrio entre una alimentación saludable, la rapidez en la preparación y la economía representa un desafío diario para muchos hogares españoles. En un ritmo de vida cada vez más acelerado, encontrar productos que satisfagan estas tres premisas se ha convertido en una prioridad para el consumidor.

Asimismo, en este escenario de exigencias culinarias, la nutricionista Blanca Martín ha señalado una propuesta de Mercadona que cumple con estos criterios. Su recomendación se centra en los fideos de arroz de la cadena valenciana, presentándolos como una solución práctica y nutritiva.

Además, estos fideos destacan por ser un producto ligero y apto para dietas sin gluten, cubriendo así una demanda importante entre la población. Con un precio de 1,45 euros, se posicionan como una gran alternativa para la cesta de la compra semanal.

Los fideos de arroz de Mercadona, una opción nutritiva y económica

Profundizando en su composición, los fideos de arroz de Mercadona están elaborados exclusivamente a base de arroz y agua, sin la adición de aditivos innecesarios, lo que respalda su perfil saludable. Esta pureza de ingredientes los convierte en una opción idónea no solo por ser ligeros y libres de gluten, sino también por su precio accesible de 1,45 euros, que consolida su atractivo como compra inteligente.

Por otro lado, la facilidad y velocidad de preparación es otro de sus puntos fuertes. Para aquellos que buscan una sopa rápida, los fideos requieren de 2 a 4 minutos de cocción. Si la intención es elaborar un salteado, basta con un remojo de 6 a 10 minutos para tenerlos listos.

En este sentido, su versatilidad culinaria es considerable, pues se adaptan a una amplia gama de sopas y salteados, permitiendo gran creatividad en la cocina diaria. Son una herramienta práctica para elaborar un plato completo y nutritivo en menos de 15 minutos, ideal para individuos con agendas apretadas. Además, el paquete de 200 gramos está pensado para rendir para dos personas, aportando una buena relación entre calidad y cantidad.

En definitiva, los fideos de arroz de Mercadona se presentan como una alternativa de consumo avalada por una experta, saludable, rápida, versátil y, a su vez, económica. Su incorporación en la dieta puede facilitar la mejora de los hábitos alimenticios sin sacrificar ni el tiempo ni el presupuesto familiar.