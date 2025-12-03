Una de cada tres mujeres ha sufrido violencia machista en algún momento

Una de cada tres mujeres en España ha sufrido violencia machista en algún momento de su relación, lo que equivale a más de 6,4 millones de víctima. Este maltrato ha provocado que alrededor de 1,6 millones de mujeres tengan secuelas físicas o mentales a lo largo de su vida.

El Ministerio de Igualdad ha presentado los resultados de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2024, realizada con casi 11.800 entrevistas, que ofrece la radiografía más completa de la violencia machista en España cada cinco años. El último análisis comparable data de 2019, aunque los datos no se pueden comparar directamente debido a cambios metodológicos, según precisan desde Igualdad.

Según el estudio, el 30, 3 % de las mujeres ha experimentado al menos un tipo de violencia -física, sexual, económica y psicológica- por parte de su pareja o expareja. Fuera del ámbito de la pareja, ha sufrido violencia sexual el 14,5 % de las mujeres mayores de 16 años.

En detalle, el 12,7 % de las mujeres residentes en España de más de 16 años declara haber sufrido violencia física y/o sexual por parte de su pareja en algún momento de su vida; el 11,7 % ha padecido violencia económica y el 20,9 % violencia psicológica emocional.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, destacó durante la presentación del estudio que “el machismo sigue siendo una realidad prevalente, transversal y estructural”, reflejando la persistencia de la violencia de género en España.

"Entra con enorme fuerza en la violencia machista la digital", ha destacado la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Se calcula que el 12,2 % de las mujeres ha sido objeto de acoso digital, con o sin connotaciones sexuales, en algún momento de sus vidas. Las mujeres más jóvenes son las que más lo han sufrido: 34,5% de quienes tienen entre 18 y 24 años.