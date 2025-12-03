Consumo pide no arrojar residuos a la vía pública para evitar que se propague la peste porcina

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha instado a la población no arrojar desperdicios orgánicos en la vía pública ni en zonas de paso de jabalíes para evitar la propagación de la peste porcina africana (PPA).

En una publicación en X, la AESAN ha recordado que la PPA es una enfermedad vírica que afecta a cerdos y jabalíes, provocando una elevada mortalidad entre estos animales, aunque no representa ningún riesgo para la salud humana.

La agencia ha señalado además que la carne y los derivados cárnicos procedentes animales infectados pueden propagar la enfermedad entre cerdos y jabalíes, pero no se transmite ni por contacto ni por consumo humano.

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat catalana, Òscar Ordeig, indicó que la PPA podría haber llegado al país por carretera en un embutido contaminado, ingerido por jabalíes, animales que acostumbran a hurgar en la basura.

Los dos primeros casos positivos se detectaron en jabalíes situados en zonas boscosas próximas a la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), en Bellaterra, término municipal de Cerdanyola del Vallès, una zona por la que cruzan varias carreteras, incluyendo las autopistas C-58 y AP-7.

Según el conseller, dentro de la UE existen suficientes mecanismos de control para que carne o embutido contaminado por PPA no llegue al mercado,aunque fuera del bloque comunitario los controles no son tan estrictos.

El Ministerio de Agricultura ha confirmado que el número de jabalíes muertos por PPA en Barcelona ha aumentado a nueve casos, y decenas de efectivos rastrean la “zona cero” del brote para evitar la expansión del virus, que es muy resistente.

Riesgo de endemia

El programa de vigilancia epidemiológica de Peste Porcina Africana (PPA) advierte de que, tras su reciente reintroducción en España, existe la posibilidad de que el virus se vuelva endémico, especialmente si llega al suroeste peninsular, donde se encuentra un tipo de garrapata del género Ornithodoros, vector importante en la transmisión de la enfermedad.

Según el plan consultado por EFE, la población de jabalíes "tiende al alza y no debe dejar de considerarse la posibilidad de mantenimiento endémico de la enfermedad, una vez reintroducida, gracias a la posible infección de las poblaciones de jabalíes". La probabilidad aumenta en zonas con presencia de estas garrapatas, que son huéspedes naturales del virus.