Las cinco carreras universitarias que más arrepentidos generan

Elegir una carrera universitaria es una decisión crucial que afecta el rumbo de la vida profesional de miles de jóvenes cada año. Aunque siempre existe la opción de cambiar de opinión, la elección inicial puede ser determinante.

Dos encuestas, una realizada por ZipRecruiter y otra por LinkedIn Noticias España, han tratado de abordar esta cuestión. La primera encuesta, dirigida a universitarios estadounidenses años después de completar sus estudios y establecerse en el ámbito laboral, revela que las carreras con mayor número de personas que se arrepienten de su elección son Periodismo (87%), Sociología (72%), Arte (72%), Comunicación (64%) y Magisterio (61%).

Expertos argumentan que el valor de una licenciatura está disminuyendo y que se debería poner más énfasis en la formación profesional o en las habilidades demostrables más allá de los títulos académicos.

La encuesta también exploraba los niveles de salario según la titulación, y las diferencias son significativas. Aquellos que se especializan en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas son los mejor remunerados en general. Además de estas disciplinas, las especializaciones en salud y negocios se encuentran entre las más lucrativas, con salarios medios anuales más elevados.

A pesar de estas cifras, el 44% de los solicitantes de empleo con títulos universitarios expresan arrepentimiento por su elección académica, una estadística que difiere del 38% revelado por la encuesta de LinkedIn en España.

Las carreras de Letras, Comunicación y Educación encabezan la lista de las más lamentadas. Muchos atribuyen su insatisfacción a la falta de correspondencia entre su vocación y las oportunidades y salarios en el mundo laboral. De aquellos graduados que lamentan su elección de carrera, muchos expresan que, si pudieran retroceder, optarían por informática o administración de empresas en su lugar.

En la encuesta de LinkedIn una usuaria comentaba: "Me arrepiento porque fue una pérdida de mi tiempo ya que ni siquiera me gustaba. En mi época si te gustaba hacer un FP se te consideraba un "borrego" o que no servías para estudiar. Tomé la decisión de estudiar mi carrera un día bajando en autobús desde las instalaciones de las pruebas de la selectividad a Gijón porque mi compañera de instituto dijo de estudiar ADE, y yo pensé…¿por qué no? Mejor nos hubieran orientado o ayudado a comprender qué nos gusta hacer en dónde podríamos hacerlo mejor. Perdí los mejores años de mi vida en un agujero sin salida".