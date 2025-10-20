Cinco mujeres y cuatro hombres forman el jurado del crimen de Los Lirios

La Audiencia Provincial de Logroño ha dado inicio este lunes al juicio contra un hombre acusado de asesinar con alevosía a su pareja en el domicilio que ambos compartían en el barrio de Los Lirios, de Logroño. El crimen tuvo lugar en octubre de 2020, y la Fiscalía solicita una pena 22 años de cárcel para el acusado. .

El caso será juzgado por un jurado popular, compuesto compuesto por nueve personas, cinco mujeres y cuatro hombres, que deberán determinar la culpabilidad o no del acusado que, quien tenía 56 años en el momento de los hechos, al igual que la víctima, M.M.H.. Se prevé que el juicio se extienda durante diez días, hasta el próximo 31 de octubre.

Según el escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Ep, el acusado, A.E.M., viajó hasta la localidad burgalesa de Gumiel de Mercado para ayudar a su hijo en las labores de vendimia, permaneciendo allí unos días. En la madrugada del 13 de octubre, regresó al domicilio familiar situado en Logroño, donde se produjo una discusión con su esposa, motivada por la decisión de ella de poner fin a la relación.

De acuerdo con la acusación, A.E.M., movido "por el sentimiento de posesión sobre la misma y con la intención de acabar con su vida, la atacó de forma sorpresiva con un arma blanca de tipo cortopunzante" en tórax y abdomen causándole la muerte. Tas cometer el crimen, habría vuelto a Gumiel de Mercado a primera hora de esa misma mañana.

Una circunstancia relevante es que el asesinato ocurrió en pleno inicio del confinamiento por la pandemia de la COVID-19, lo que provocó que el cuerpo de la víctima no fuera descubierto hasta meses después. Este retraso dificultó considerablemente la investigación policial.

Por estos hechos, la Fiscalía solicita para el acusado 22 años de prisión para el acusado. En su escrito de calificación provisional, el Ministerio Público contempla además las agravantes de parentesco y de haber actuado por motivos de género. Igualmente, el Fiscal, en sus conclusiones provisionales, pide 10 años de libertad vigilada para el acusado una vez cumpla la condena. En concepto de responsabilidad civil solicita una indemnización de 50.000 euros para el hijo de ambos y 10.000 euros para cada uno de los ocho hermanos de la víctima.