Ni su sabor ni sus propiedades: el verdadero motivo por el que el nuevo té de Mercadona se agota sin parar

El mundo de las infusiones abarca un universo de sabores y propiedades que van mucho más allá de una simple bebida caliente. El té verde, por ejemplo, es ampliamente conocido por sus reconocidas propiedades antioxidantes y su capacidad para activar el metabolismo, mientras que el té negro, con su mayor aporte de teína y un sabor más robusto, se ha consolidado como un habitual sustituto del café para quienes buscan un empujón de energía matutino.

Asimismo, el abanico de variedades se completa con opciones tan singulares como el té blanco, considerado el más puro por su mínimo procesamiento, o el té rojo, también llamado pu-erh, tradicionalmente asociado a efectos depurativos. A medio camino se encuentra el té azul u oolong, que ofrece un complejo equilibrio de matices, situándose entre la frescura del verde y la intensidad del negro, cada uno con sus particularidades y público fiel.

En este contexto, la innovación no se detiene, y la última prueba de ello ha llegado a los lineales de Mercadona con un nuevo té frío de piña y mango. Se trata de una bebida de sabor suave y muy refrescante, diseñada para el consumo inmediato. Un detalle relevante es que no se trata de una versión «cero azúcar», una aclaración clave para muchos consumidores.

El impulso de las redes para convertir un refresco en fenómeno

De hecho, el éxito de este lanzamiento no se explica sin la intervención de las redes sociales. El verdadero motor de su popularidad ha sido el papel de los prescriptores digitales. Un simple vídeo es suficiente para generar un efecto llamada que desata la curiosidad de miles de seguidores y agota las existencias en cuestión de días.

Por último, el factor que ha terminado de consolidar este producto como un éxito de ventas ha sido su agresiva política de precios. Con su coste de tan solo un euro por unidad, se ha posicionado como una alternativa sumamente atractiva para quienes buscan una opción económica y diferente para combatir el calor, demostrando que la combinación de novedad, viralidad y un buen precio sigue siendo una fórmula infalible en el gran consumo.