Al Qaeda trata de asfixiar económicamente a Mali mediante el corte de suministro de combustibles

Al Qaeda, a través de su franquicia para el Sahel, el JNIM, ha logrado sumir a Mali en una grave crísis energética, que el régimen trata de ocultar mediante el control de los medios de comunicación. El malestar de la población es patente y las colas en las gasolineras interminables.

Los terroristas llevan semanas atacando los camiones cisterna encargados de suministrar el combustible; los atentados son casi diarios, subraya Sahelintel, y los yihadistas han quemado camiones cisterna que llevaban escolta militar. “El régimen opta por la censura: Prohíbe a periodistas filmar la realidad y las colas interminables en las gasolineras, mientras usa a videógrafos afines para hacer propaganda”, agrega.

El periodista Malick Konaté lo sentencia: la crisis es "la humillación más grande" que ha conocido Malí. El mensaje a la junta de Goïta es claro: Su enemigo no es el ciudadano que protesta, sino su propia incompetencia para garantizar el suministro.

A esto hay que añadir, para empeorar la situación, la nueva estrategia de comunicación de JNIM en el idioma bambara para captar militantes entre los miembros de esta importante tribu, según vídeos que circulan por las redes sociales.

Los bambara son el grupo étnico más grande de Mali, predominantemente agrícolas. Cultivan sorgo, mijo y otros, y también crían ganado. El trabajo agrícola a menudo se realiza de forma colectiva.

El bambara ese la lengua más hablada de Malí.

Al final, el terrorismo yihadista impone su siniestra realidad: el problema no eran las tropas francesas que durante años lucharon contra este problema, ya que los que les han sustituido, los rusos, primero los mercenarios de Wagner y ahora los del África Corps, se muestran ineficaces.

Al Qaeda, además de asesinar y destruir, ha introducido la estrategia de la asfixia económica, lo que pone al Gobierno contra las cuerdas por su aparente ineficacia para restaurar la normalidad. Parece claro que busca hacerse con el control de grandes ciudades, incluso de la capital, Bamako.