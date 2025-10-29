¿Cuándo sale más barato repostar? Este es el mejor día y hora de la semana para hacerlo

Llenar el depósito de nuestro vehículo es uno de los mayores gastos a los que se enfrentan los españoles durante la semana. Desde el inicio de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio, el coste del barril de petróleo sigue subiendo debido a recortes de producción, lo que imposibilita ahorrar en el combustible del coche. Sin embargo, si somos previsores, se puede llegar a calcular el momento en el que pagarás menos dinero en la gasolinera.

En este contexto, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha realizado su estudio anual en el que analiza el precio del carburante en más de 12.000 estaciones de servicio en todo el país. Tras contrastar los datos, este es el día de la semana y la hora exacta a la que ir sí o sí a repostar si quieres ahorrar en combustible.

¿Qué día es más barato repostar?

Según el estudio de la OCU, los días más caros para repostar son los fines de semana. Las gasolineras suelen inflar el precio durante estos días debido a la escasez de producción, su transporte y el pago de impuestos, además de la alta afluencia de conductores que acuden estos días. Por tanto, siempre es mejor repostar entre semana, pero hay un día en concreto que es más barato que el resto.

Este suele ser los lunes, por lo que hay que intentar aguantar una semana con carburante en el depósito. No obstante, los precios varían en función de donde vayas a repostar, puesto que existen cadenas más caras o más baratas en función de sus servicios y añadidos.

Una trabajadora ayuda a un hombre a repostar combustible en las inmediaciones de la gasolinera Petroprix de Ribadeo. Carlos Castro Europa Press

¿A qué hora es más barata la gasolina?

Aunque siempre se ha especulado sobre este hecho, la OCU ha demostrado que la mejor hora del día para repostar es antes de las 10 de la mañana. La razón está ligada directamente con la temperatura ambiental. El calor influye en el volumen del combustible y su evaporación, por lo que puede hacer que eches menos y por el mismo precio.

Por eso, cuando las temperaturas aun son bajas, es mejor echar gasolina o diésel, ya que nos permite optimizar mejor cada litro y reducir las pérdidas por evaporación. Es decir, pagarás lo que echas. Aun así, es necesario tener en cuenta que, los vehículo diésel suelen salir más baratos puesto que, el precio del gasóleo por litro suele ser más bajo.

Las cadenas de combustible más económicas

"Para ahorrar combustible, la clave está en escoger gasolineras con un buen nivel de precios. Comparamos los precios de miles de estaciones de servicio y, aunque las grandes petroleras imponen precios más altos en las zonas que dominan, hay cadenas donde es posible ahorrar hasta un 19% en el precio del diésel y un 17% en la gasolina", explica la OCU.

Según su análisis, cada cadena recibe un índice, siendo el 100 el más bajo en cada combustible, y el resto de gasolineras se posicionan respecto a este número y atendiendo a su nivel de precios. En este caso, la más barata es Bonàrea, con una puntuación perfecta de 100 en dicho índice, seguido de GasExpress y GM Oil, siendo entre un 1% y un 2% más caro la cabeza de la clasificación. En cuarto lugar se encuentra Plenoil, con 102 puntos en cada carburante.

Por el contrario, las gasolineras más caras para repostar gasolina en tu vehículo son IDS, Cepsa y BP, con un índice de 116, seguidas de otras cadenas como Repsol, Petronor o Campsa. En cuanto al diésel, BP encabeza la lista de precios, con una puntuación de 115, y detrás de esta vuelven a estar Repsol, Cepsa o Campsa.