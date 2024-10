¿Cuánto le cuesta a un español vivir en uno de los edificios más altos de Dubái? La cifra sorprende

En los últimos meses estamos asistiendo a un aumento de la preocupación de la población en general, y en especial del sector joven, por los precios de los alquileres de las viviendas. Ante una regulación estricta, la amenaza real de la ocupación y el aumento de la demanda, vemos cómo año tras año los costes del inmueble no dejan de subir.

En medio de esta problemática que algunos políticos pretenden combatir con el control aún más restrictivo o la creación de edificios al estilo de las 'jrushchovkas', cada vez más personas, jóvenes y no tan jóvenes, han acabado recurriendo a una solución que, si bien no es tan deseable en lo que hasta hace unos años éramos un "país de propietarios", sí parece efectiva: compartir piso.

Una vez independizados del domicilio familiar, la tendencia cada vez más está virando a tener que pagar el alquiler de un domicilio con varios cuartos entre varias personas, para así repartir el gasto hasta que el bolsillo de cada uno se lo pueda permitir. Lo que antes se consideraba propio solo de chicos y chicas en la etapa universitaria o de juventud, ahora se extiende en muchas ocasiones más allá de la treintena, incluso de los 40 años.

Pisos en alquiler y venta. Jesús G. Feria La Razón

En medio de este debate público sobre una problemática social en la que hay varias vías encima de la mesa para tratar de ponerle solución, un joven de origen español ha compartido un vídeo en redes sociales que ha levantado polémica y que ayuda a poner en perspectiva toda esta discusión sobre la independencia juvenil. El chico, que se ha mudado a la capital de los Emiratos Árabes Unidos, dio a conocer el precio que paga por el alquiler allí.

¿Cuánto le cuesta a un español vivir en uno de los edificios más altos de Dubái?

Su nombre es Mark Guinjoan (@markguinjoan), aunque se da a conocer como 'Guinju', y se presenta a sí mismo como 'emprendedor' y 'experto en marca personal'. Se dedica a trabajar para otros creadores de contenido para ayudarles a potenciar sus contenidos y así ganar más audiencia y seguidores. Él mismo también comparte vídeos en los que muestra sus vivencias a lo largo del mundo.

Guinju dio a conocer hace pocos días unos datos sobre lo que paga por el alquiler de su nuevo cuarto en un apartamento compartido en el tercer edificio más alto de Dubái, la capital de los Emiratos Árabes Unidos, uno de los países más ricos y costosos de todo Oriente Medio. En esta ciudad, la policía del lugar cuenta entre su flota de coches con algunos modelos de marcas como Alfa Romeo, Bentley, Ferrari o Bugatti. Es conocida mundialmente por ser uno de los focos de mayor lujo y opulencia del planeta.

Dubái quiere que las startups españolas crezcan desde su ciudad FTI

Según el propio Marc aseguraba, vive en un apartamento en la plata 90 de una de las construcciones más altas de la capital árabe, con vistas al mar. El edificio contaría, además, con gimnasio y piscinas interiores, además de otras piscinas y jacuzzi exteriores. Lo que no contaba en el vídeo, y motivo por el que muchos usuarios le han criticado, es que comparte habitación en el aparamento en el que vive. Sin embargo, aunque no lo dice de palabra, lo muestra en las imágenes, no trata de ocultarlo, como muchos aseguraban.

Sumando el precio del alquiler al de las facturas de los suministros de agua y de luz, además de un servicio de limpieza diaria, Marc afirma pagar estar pagando mensualmente, por una habitación en la planta 90 de uno de los edificios más altos de Dubái, la cifra de 815 euros al mes. Así lo explicaba él mismo (@markguinjoan) en el último vídeo que publicó.

Además de asesor de marca personal, 'Guinju' ahora se dedica también a la creación de contenido sobre viajes y estilos de vida en otros países, de los que asegura haber estado ya en 30 lugares diferentes.