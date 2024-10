¿Cuanto tiempo podemos estirar la fecha de 'consumo preferente' de un yogur? Boticaria García responde

Desde 2014, la normativa alimentaria en España cambió respecto al etiquetado de los yogures. Atrás quedaron los días en los que los yogures llevaban una fecha de "caducidad", ese límite tajante que indicaba cuándo el producto no debía consumirse bajo ningún concepto. En su lugar, los yogures ahora llevan la leyenda "fecha de consumo preferente". Pero, ¿qué significa esto realmente? Y lo más importante, ¿cuánto tiempo podemos estirar esta fecha? Según un reels subido por el usuario de Instagram @boticariagarcia, esta es la información que debemos conocer.

¿Qué significa 'fecha de consumo preferente'?

Boticaria García, divulgadora científica y experta en salud, aclara la diferencia esencial entre las dos etiquetas: fecha de caducidad y fecha de consumo preferente. En el caso de los yogures, aunque pueda parecer un cambio menor, es fundamental entender el margen de seguridad y disfrute que tenemos con este alimento.

Según Boticaria, "la fecha de consumo preferente" indica que el producto, si está bien conservado, puede seguir siendo seguro para su consumo incluso después de que haya pasado esa fecha. Esto significa que, aunque la fecha haya vencido, el yogur no necesariamente estará en mal estado. Eso sí, es importante aclarar que esto no se aplica de la misma forma a todos los productos ni a todos los tipos de yogures.

¿Cuánto tiempo después podemos consumir el yogur?

Aquí es donde las dudas suelen aparecer. Muchas personas se preguntan: ¿Cuánto tiempo exactamente podemos consumir un yogur después de la fecha de consumo preferente?

Boticaria García admite que no hay una respuesta universal para esto. “Podrían ser varias semanas”, señala, pero también advierte que depende de varios factores. El tipo de yogur es crucial: no es lo mismo un yogur natural sin añadidos que uno que contenga trozos de fruta, que puede ser más susceptible al deterioro. Además, la conservación juega un papel importante. Mantener la cadena de frío es esencial para que los yogures no se estropeen rápidamente.

Cadena de frío y otros cuidados

La conservación adecuada es clave. Según la experta, si has comprado yogures y los has llevado a casa rápidamente, asegurándote de que no pasen mucho tiempo fuera de la nevera, es más probable que se mantengan en buen estado más allá de la fecha de consumo preferente. Sin embargo, si los has dejado en el maletero del coche durante horas, la situación cambia. La rotura de la cadena de frío puede favorecer el crecimiento de microorganismos, acelerando el deterioro del producto.

Seguridad vs. Calidad

Es importante diferenciar entre seguridad alimentaria y calidad. Como explica Boticaria García, “una cosa es que el yogur sea seguro, y otra es que no pierda cualidades de sabor, aroma o propiedades nutricionales”. Aunque un yogur esté todavía en buen estado después de la fecha de consumo preferente, podría haber perdido algunas de sus características sensoriales o nutricionales. Esto significa que, aunque no sea peligroso, quizás no lo disfrutes al 100%.

¿Qué recomienda Boticaria?

A pesar de que en la mayoría de los casos es seguro consumir yogures después de la fecha de consumo preferente, Boticaria García ofrece un consejo práctico: consúmelos dentro de la fecha indicada para disfrutar de todas sus propiedades. De esta manera, te aseguras no solo de que el producto es seguro, sino también de que tiene el mejor sabor, textura y valor nutricional posible.

Evaluar antes de tirar

La fecha de consumo preferente en los yogures nos da un margen de seguridad mayor que una fecha de caducidad, pero eso no significa que podamos ignorarla por completo. Factores como el tipo de yogur y su correcta conservación determinan cuánto tiempo adicional podemos estirar ese plazo. Y aunque consumir un yogur más allá de la fecha de consumo preferente no suele ser peligroso, la recomendación de los expertos es disfrutarlo antes de que esa fecha llegue para asegurar la mejor calidad del producto.

Por lo tanto, si te encuentras con un yogur que ha pasado su fecha de consumo preferente, primero evalúa su estado: ¿Tiene buen olor? ¿Se ha mantenido bien refrigerado? Si la respuesta es afirmativa, probablemente puedas consumirlo sin problema, pero si quieres disfrutarlo al máximo, es mejor no dejarlo para mucho después de esa fecha.