Cuidado con tus compras en línea: multan con 600 euros a un hombre por comprar camisetas falsificadas de películas

Un simple pedido en Temu se convirtió en una pesadilla para un consumidor italiano. La compra, que incluía artículos como globos, esponjas, un traje de baño, una camiseta y pinzas para el cabello, tenía un coste total de 42,13 euros. Durante tres mesesno tuvo noticias del encargo, hasta que recibió un aviso inesperado del Servicio de Aduanas acompañado de una sanción de 618euros. El documento señalaba que algunos de los productos eran presuntamente falsificados: en concreto, una camiseta inspirada en la película Monsters y unas pinzas para el cabello con la imagen de Inside Out.

Ante la sorpresa, el comprador acudió a una asociación de consumidores, que investigó el caso y contactó con los abogados de Disney Enterprises Inc. Estos confirmaron la falsificación de los artículos y avalaron la sanción impuesta por las autoridades. Según la normativa, el comprador es considerado responsable directo de la entrada de las mercancías en la Unión Europea y, por tanto, de la infracción de los derechos de propiedad industrial e intelectual.

El importe de la multa fue de 618 euros, aunque según los abogados este tipo de sanciones puede situarse entre 300 y 7.000 euros e incluyen además la incautación de los productos. El caso ha servido de advertencia: aunque plataformas como Temu ofrecen precios atractivos, los consumidores no pueden inspeccionar físicamente los artículos antes de comprarlos y corren el riesgo de recibir sanciones si se trata de falsificaciones

Tras la polémica, Temu eliminó de su catálogo los artículos cuestionados. Aun así, las asociaciones de consumidores recomiendan extremar precauciones y recuerdan que las supuestas gangas a menudo pueden acabar siendo muy costosas.