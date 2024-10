La cumbre antiabortista del Senado inflama a la izquierda

Todo apunta a que el próximo 2 de diciembre se celebrará en el Senado la VI Cumbre Transatlántica de la Political Network for Values (PNfV, red política por los valores). No es nada fuera de lo común que la Camara Alta ceda sus salas a empresas y entidades de distinta índole para celebrar sus congresos, reuniones, simposios u otro tipo de encuentros. Pasa a diario.

La cuestión es que, esta vez, la organización a la que han autorizado es una entidad internacional de políticos antiabortistas. En el decálogo de la PNfV, presidida por el chileno José Antonio Kast y que tiene como presidente de honor al exministro del PP Jaime Mayor Oreja, figura que la defensa de la vida ha de hacerse «desde el momento de la concepción»

Como era previsible, la izquierda ha montado en cólera. En primer lugar, contra el PSOE, por permitirlo, ya que la autorización fue aprobada, unánimemente, por la Mesa del Senado el pasado 17 de julio, según figura en el acta de la sesión.

Esto supone que el visto bueno lo dieron cuatro representantes del PP y tres del PSOE. Y, probablemente, esto hubiera pasado desapercibido si la PNfV no hubiera anunciado en su web la cumbre, agradeciendo al Senado español la cesión del espacio.

Las excusas del PSOE

La noticia ha hecho que la izquierda arranque su maquinaria de descrédito para defender lo que consideran "un uso torticero del Senado y de las instituciones públicas". Y comenzaron las justificaciones.

El PSOE, por su parte, ha argumentado que ese punto no estaba en el orden del día, ni se debatió, ni se votó, por lo que niega que sus senadores votasen a favor. Además, alega que el acta de aquella reunión de la Mesa no fue conocida por los miembros del órgano de gobierno hasta la víspera de la reunión del 3 de septiembre, en la que, según remarcan, los senadores del PSOE expresaron su voto en contra de dicha acta por "no compartir su contenido". Sin embargo, gracias a la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta, fue aprobado.

De hecho, explicaron que no es que los representantes socialistas votaran a favor, sino que "en una lectura sucesiva de contratos administrativos y de gestión y autorizaciones a diversas entidades no se percataron de qué representaba una asociación denominada PNfV por lo que, si no se oponen expresamente, no se vota ni se refleja en el acta nada más que la autorización", según recoge Efe.

"Voto por incompetencia"

Un argumento que no ha convencido a la dirigente de Podemos, Ione Belarra, que, a través de su cuenta de X, ha criticado que los socialistas votaran a favor "por pura incompetencia".

En la jornada de ayer, los partidos de izquierdas, y sus socios habituales, volcaron su indignación en el PP y en las instituciones, y se apresuraron a registrar sendos escritos a la Presidencia y la Mesa del Senado con los que pedían revocar la cesión de la sala a la citada organización.

La Mesa del Senado ha anunciado que estudiara los recursos de reconsideración de cinco grupos parlamentarios (en los que están representados PSOE, ERC, Bildu, PNV, Junts, BNG, Compromís y Más Madrid) en su reunión del próximo martes 8 de octubre. Podemos también planteó una queja, pero a través del Congreso.

Dado que en la Mesa del Senado tiene mayoría el PP para tomar decisiones, es previsible que sus cuatro senadores opten por no revocar la autorización. La polémica está servida.