Mercadona lo trae de vuelta: un básico que convierte un simple bocadillo en un manjar

Mercadona ha vuelto a sorprender a sus clientes con la reintroducción de un producto que era un favorito histórico y muy solicitado por la clientela: el "lomo back bacon". Este esperado regreso se produce tras una gran ausencia en los lineales de la cadena valenciana, generando expectación entre aquellos que añoraban este singular corte.

Asimismo, el "lomo back bacon" de Mercadona se distingue por ser un producto que recuerda vivamente a los tradicionales cortes británicos. Su versatilidad lo convierte en un ingrediente adaptable a múltiples preparaciones culinarias, desde un contundente desayuno hasta la base para sándwiches, revueltos, guisos o incluso ensaladas, ofreciendo un equilibrio óptimo entre grasa y carne.

En cuanto a su formato, el producto se presenta en una cómoda bandeja, estando listo para su uso de manera inmediata. Se comercializa en un formato de doscientos gramos, con un precio fijado en 2,65 euros. Cabe destacar que los precios y ofertas citados en este texto están actualizados a fecha del 20 de agosto de 2025.

Mercadona recupera un clásico por demanda popular

La decisión de Mercadona de reincorporar este producto subraya la importancia que la cadena otorga a la demanda popular de sus consumidores. El "lomo back bacon" no es solo un alimento, sino un elemento que muchos clientes echaban en falta en su cesta de la compra habitual.

Este movimiento estratégico de la cadena valenciana demuestra una vez más su capacidad de escucha activa y respuesta a las preferencias de su fiel clientela. La reintroducción de este corte de carne refuerza la conexión entre Mercadona y sus consumidores, que ven cómo sus peticiones son atendidas.

Con la vuelta del "lomo back bacon", los clientes de Mercadona pueden volver a disfrutar de este clásico gastronómico que permite enriquecer una amplia variedad de platos. Su disponibilidad augura un nuevo impulso para aquellos desayunos y preparaciones que se habían visto despojadas de un ingrediente clave.