Las fotos de un can marroquí descrito como "perro callejero" se han vuelto virales. Fue llevado a vivir con una turista a Gran Bretaña que había visitado la cordillera del Atlas, y fue allí conde lo adoptó. Detrás de esta historia han surgido nuevos informes que apuntan a que este asunto podría rstar relacionado a una red internacional de tráfico y contrabando de la raza Aidi.

El perro Aidi o can del Atlas es una raza de perro muy hermosa, utilizada tradicionalmente como guardián del ganado, protegiendo rebaños de ovejas y cabras. Es el perro tradicional de pastoreo y guardia de las tribus bereberes del norte de África y de otros pueblos nómadas de esa cordillera.

El precio de estos perros, que sólo se encuentran en las montañas del Atlas, puede alcanzar los 50.000 dirhams (4.800 euros) cuando se venden en el extranjero o a clientes adinerados. Los turistas extranjeros visitan las montañas del Atlas específicamente para buscar y comprar estos perros, algunos de los cuales pueden ser ilegales (contrabandeados o transportados sin licencias).

Según varios conservacionistas de vida silvestre y animales, que cita Rue20, la especie está en riesgo debido a la disminución de su población, un cambio en los estilos de vida rurales, la falta de interés en algunas áreas y el comercio informal.

Según declaraciones obtenidas por el sitio web, el precio podría alcanzar los 50 mil dirhams, y los compradores son muchos de todo el mundo, incluidos Europa, América y Australia.

Según las mismas fuentes, algunos turistas deciden venir a las montañas del Atlas específicamente para buscar estos perros, transportarlos ilegalmente al extranjero y venderlos a precios exorbitantes.

Los activistas locales pidieron una intervención decisiva para evitar estos robos, que amenazan con la extinción de esta famosa especie marroquí, como ha sucedido con el león atlántico, el leopardo atlántico, el tigre atlántico y la ardilla atlántica. El Aidi es instintivamente leal a su familia, desconfía de los extraños y vigila con atención su entorno.