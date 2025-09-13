Detenido un hombre por agredir a su expareja y provocar un accidente al darse a la fuga

Un agente de la Policía Nacional de Tudela fuera de servicio detuvo la madrugada del sábado a un varón por los delitos de malos tratos en el ámbito de la violencia de género y contra la seguridad vial.

El presunto autor de los hechos emprendió la huida tras agredir físicamente a su exmujer, circuló con su vehículo realizando maniobras que pusieron en peligro a varios conductores y provocó un accidente en la AP-68 en el que una mujer resultó herida, según ha informado la Policía Nacional.

Sobre las 21:30 horas del viernes, el presunto autor de los hechos se dirigió al domicilio de su exmujer para recoger a su hijo, percatándose ésta de que no se encontraba en condiciones de conducir y llevarse al menor. Al advertírselo, el hombre se puso agresivo con ella, llegando a pegarle en el rostro en repetidas ocasiones y profiriendo gritos e insultos constantes, circunstancia que alertó a los vecinos, quienes dieron aviso a la Policía Local de Tudela.

Al ser consciente de la posibilidad de su detención, emprendió la huida, dejando al menor con su madre, conduciendo a gran velocidad y con maniobras agresivas, ocupando todos los carriles al tomar las rotondas y llegando a subirse a la mediana.

Fue entonces cuando un Policía Nacional fuera de servicio se percató de la conducción de este varón, comenzando a seguirle, hasta la incorporación a la AP-68, momento en el cual éste realizó una brusca maniobra de adelantamiento, llegando a impactar con el vehículo que intentaba rebasar con cierta violencia y perdiendo el control de su vehículo.

El agente detuvo entonces la marcha y auxilió a la conductora del vehículo golpeado, percatándose de que se encontraba inconsciente, solicitando apoyo del resto de servicios de emergencia, que se personaron en el lugar a los pocos minutos, acudiendo bomberos, Policía Foral y otros agentes de Policía Nacional.

Al identificar al conductor que provocó el accidente, se constató que era el varón que la Policía Local de Tudela estaba intentando localizar por la agresión a su exmujer, por lo que se procedió a su detención por los delitos de malos tratos y de violencia de género en el ámbito familiar. En las próximas horas pasará a disposición judicial por estos hechos.