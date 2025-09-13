"Un trato de mierda": la queja viral de una española que perdió su vuelo al concierto de Bad Bunny en Puerto Rico

Una conocida creadora de contenido llamada Clara Merino ha experimentado una situación crítica cuando intentaba viajar a Puerto Rico para un evento personal significativo. La influenciadora había llegado cinco horas antes al aeropuerto, completado el check-in y entregado su equipaje, pero sorpresivamente le han impedido abordar el vuelo.

Durante los controles finales, le comunicaron un problema con su ESTA (Autorización electrónica para ingresar a territorios estadounidenses) que le habría continuar su viaje, dejándola completamente descolocada y sola en el aeropuerto.

La influenciadora ha revelado que el personal inicialmente le había sugerido que el problema se resolvería, pero finalmente le han negado el embarque. Merino ha enfatizado su perplejidad al mencionar que había viajado recientemente a Nueva York, lo que hacía más incomprensible la situación.

Consecuencias del incidente

Su grupo de ocho amigos continuó el viaje mientras ella permanecía en el aeropuerto, frustrada y emocionalmente afectada. "Me ves llorando, ¿me puedes dar alguna solución?", expresó públicamente, calificando el trato recibido como "un trato de mierda".

La ESTA es un sistema de autorización electrónica que verifica los requisitos de entrada a EE UU y sus territorios. Los controles finales pueden interrumpir el viaje si detectan alguna irregularidad administrativa o técnica. En su relato, Merino destacó la anticipación con la que llegó, su cumplimiento de todos los protocolos y el significado personal del viaje: celebrar su cumpleaños y asistir al concierto de Bad Bunny, lo que incrementaba su frustración.

La ausencia de explicaciones oficiales por parte de la aerolínea o las autoridades de control de accesos deja abiertos múltiples cuestionamientos sobre el procedimiento y la atención al pasajero en estos escenarios. Merino ha podido viajar finalmente, según se aprecia en sus últimas historias en Instagram, aunque se desconoce cómo lo ha logrado.