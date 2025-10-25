Detenido en Italia un hombre que decoró su casa como guardería para abusar de dos niños

La policía de Milán ha detenido a un hombre acusado de abusar sexualmente de dos menores, tras una denuncia presentada por la madre de los niños. La mujer se alarmó al escuchar frases inquietantes que sus hijos pronunciaban tras visitar la casa del sospechoso, lo que la llevó a contactar con las autoridades.

Según la investigación, el hombre había transformado su vivienda en una falsa guardería, decorándola con dibujos, juguetes y caramelos para atraer a los menores. El entorno simulaba ser un espacio seguro y lúdico, pero en realidad era utilizado para ganarse la confianza de los niños y cometer los abusos.

Los agentes intervinieron tras reunir pruebas que confirmaban la versión de la madre, y el individuo fue arrestado y puesto a disposición judicial. El caso ha generado una fuerte reacción en la comunidad, que exige mayor control sobre entornos no regulados que simulan actividades infantiles.