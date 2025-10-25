Un turista japonés muere al caer desde siete metros al foso del Panteón de Roma

Un turista japonés de 69 años falleció el viernes 24 de octubre por la noche tras caer desde el muro exterior del Panteón de Roma, uno de los monumentos más visitados de la capital italiana. Según La Repubblica, el hombre, identificado como Morimasa Hibino, se encontraba sentado en el borde de la muralla que rodea el templo cuando perdió el equilibrio y cayó desde una altura de unos siete metros. El accidente ocurrió alrededor de las 21:50 hora local, en la Via della Palombella, una calle estrecha que bordea el edificio por el lado norte. Los equipos de rescate tuvieron que forzar una puerta para llegar hasta el lugar, pero el turista fue declarado muerto en el sitio.

Un sacerdote que pasaba por la zona dio la voz de alarma al ver el cuerpo tendido junto al muro. Los servicios de emergencia acudieron rápidamente, aunque el hombre ya había fallecido. Los bomberos debieron abrir una puerta metálica para acceder al canal donde se encontraba el cuerpo. La policía romana ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente, aunque por el momento se descarta cualquier indicio de violencia o intervención de terceros.

El Panteón, construido en el siglo II d. C., es uno de los monumentos más emblemáticos de Roma y recibe miles de visitantes cada día. El muro desde el que cayó el turista forma parte del perímetro exterior del templo, y aunque está elevado respecto al nivel de la calle, no cuenta con barreras de seguridad visibles. El sitio suele ser frecuentado por turistas que se sientan en el borde para descansar o tomar fotografías, lo que ha reabierto el debate sobre la seguridad en espacios históricos abiertos al público.

La fiscalía de Roma ha clasificado el caso como un “accidente urbano” y ha solicitado un informe técnico sobre las condiciones del muro y la iluminación de la zona. El Ayuntamiento de Roma expresó sus condolencias a la familia y anunció una revisión de las medidas de seguridad en torno al Panteón. El Ministerio de Cultura italiano también ha sido informado, ya que el monumento está bajo tutela estatal desde su reapertura como espacio museístico en 2023.

No es el único incidente que ha afectado a turistas en Roma este año. En marzo, una española de 55 años murió al caer de un muro alto junto a la Plaza de España, y en abril, Grant Paterson, un turista escocés, falleció tras sufrir quemaduras graves en una presunta explosión de gas en un alojamiento turístico de la ciudad.