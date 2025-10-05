Detenido un matrimonio que viajaba con dos menores en un coche con casi 100 kilos de droga

La Guardia Civil de Ceuta ha detenido en el puerto de la ciudad a un matrimonio que viajaba con sus dos hijos, menores de edad, cuando se disponía a cruzar el Estrecho hacia el puerto de Algeciras (Cádiz) con más de 93 kilos de resina de hachís escondidos en el vehículo.

La intervención se llevó a cabo este sábado por los componentes de la 1ª Compañía Fiscal y de Fronteras, conjuntamente con el Grupo Cinológico de la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta, durante las tareas de reconocimiento de un coche que iba a viajar hacia el puerto algecireño.

El vehículo, de alta gama y con matrícula nacional, estaba ocupado por su conductor y acompañante, además de dos menores, que resultaron ser hijos de la pareja, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

Los agentes localizaron la sustancia estupefaciente en un doble fondo que había sido practicado en el suelo del habitáculo del vehículo, arrojando un peso total de 93.300 gramos de resina de hachís.

Se procedió entonces a la detención de sus ocupantes, un ciudadano extranjero de 49 años con permiso de residencia y una española, de 55 años, ambos con domicilio en Ceuta.

Los detenidos serán puestos a disposición judicial como presuntos autores de un delito contra la salud pública, mientras que los menores serán llevados a la Fiscalía para que se puedan quedar a cargo de algún familiar del matrimonio arrestado en la operación.