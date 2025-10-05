La Guardia Civil de Navarra intercepta a un conductor borracho que conducía por una carretera de forma errática

Agentes de la Agrupación de Tráfico de Navarra han sido requeridos por la central Cos tras la alerta de varios usuarios de la vía que habían llamado al 112 para alertar de la presencia de un automovilistaque conducía un turismo de errática en la carretera A-68. Se comunicó la incidencia a las patrulla para localizarlo e interceptarlo debido a la peligrosidad que suponía esta conducción negligente tanto para su conductor como para el resto de los usuarios, informa la Guardia Civil.

Una vez detectado al conductor y tras verificar los hechos, este fue detenido de forma segura a la altura del punto kilométrico 110, en sentido Tudela.

Los agentes identificaron al conductor y le informaron del motivo de su parada para acto seguido realizarle una prueba de detección de alcoholemia. Dicha prueba arrojó un resultado de 1,19 mg/l en aire espirado, cuando la tasa máxima permitida de alcohol en aire espirado para conductores es de 0,25 mg/l.

Este hecho evidenciaba que el conductor de 48 años, cuadriplicaba la tasa de alcoholemia permitida, motivo por el cual el vehículo fue inmovilizado in situ y se procedió a la investigación del varón como presunto autor de un delito de conducción de un vehículo a motor bajo los efectos del alcohol superando la tasa máxima permitida.