Detenido el principal sospechoso del incendio en el que murieron tres personas en Santander

La Policía Nacional ha detenido en Gecho (Vizcaya) al hombre investigado por el incendio registrado el pasado 18 de febrero en el edificio del número 33 de la calle Juan de la Cosa de Santander, en el que fallecieron tres personas.

Este hombre, de 61 años y natural de Bilbao, fue detenido a mediodía de ayer cuando se presentó en la Unidad de Documentación del Cuerpo Nacional de Policía en Getxo con la intención de renovar el pasaporte y los agentes comprobaron que tenía vigente una orden judicial de búsqueda y detención, según han informado a Efe fuentes policiales.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Santander investiga por un presunto delito de incendio provocado al detenido, inquilino de la habitación donde se originó el incendio.

El detenido tenía una orden de búsqueda, detención y presentación en el Juzgado para prestar declaración por esta causa.

La conclusión del informe final de la Policía Científica sobre este suceso apuntaba a que el inicio del fuego estuvo en un único foco en una de las habitaciones que se alquilaban del quinto izquierda del edificio.

Según se determinó en los informes policiales, los humos y gases se desplazaron por la vivienda de la quinta planta donde se originó el fuego hasta un hueco por el que pasaron a la buhardilla, donde residían las tres personas que resultaron fallecidas.