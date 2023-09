Detienen a un okupa del chalet de Teo donde ocurrió el crimen de Asunta Basterra

La Guardia Civil detuvo el lunes a uno de los okupas del chalet de Teo (A Coruña) donde hace 10 años -este jueves se cumplirá una década- fue asesinada la pequeña Asunta Basterra, de 12 años, por sus padres, Alfonso Basterra y Rosario Porto.

El motivo de la detención del hombre, según informan a Ep fuentes del Instituto Armado, no es la okupación de la casa que en su momento perteneció a Rosario Porto -fallecida en la cárcel de Brieva (Ávila) en noviembre de 2020-, sino porque constaba sobre él una orden de búsqueda e ingreso en prisión, por causas que no han transcendido.

En el momento de que los efectivos llegaron a la casa, este individuo no se encontraba en el interior, por lo que fue necesario esperar a que se personase. Cuando lo hizo fue detenido y trasladado a la prisión de Teixeiro, informa El Correo Gallego.

La finca es propiedad es María Teresa Sampedro, conocida en el entorno familiar como La Nena, amiga íntima de los padres de Rosario Porto. Fue la única que nunca dejó de visitarla en la cárcel hasta que se suicidó en su celda.

Según el citado diario, La Nena recibió parte del patrimonio familiar de los Porto Ortega y ya habría denunciado en el juzgado la okupación y los destrozos de la casa para que se ejecute el desahucio.

Asunta falleció el 21 de septiembre de 2013 en la vivienda de Teo propiedad de su madre, quien trasladó el cadáver a una pista forestal en la que fue encontrada horas después por un vecino de la zona.

El jurado popular del juicio celebrado dos años después determinó la culpabilidad de los progenitores, que urdieron un plan conjunto para acabar con la vida de la pequeña, a la que suministraron sedantes desde tres meses antes de su muerte. Ambos fueron condenados a 18 años de cárcel.

Cabe recordar que en octubre de 2020, un mes antes de la muerte de Rosario Porto, la vivienda sufrió un incendio que calcinó su primera planta.