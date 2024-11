Detrás del lodo: la DANA entre los bulos del 'cementerio' de Bonaire a la caída del 112 y del radar de la AEMET

La Comunitat Valenciana vive una de las mayores catástrofes naturales de su historia tras el paso de la DANA. Las intensas lluvias, que han superado todos los registros históricos, han causado inundaciones devastadoras quese han cobrado la vida de, hasta el momento, 217 personas, según datos oficiales, mientras que ha dejado a cientos más sin hogar y sin otras pertenencias.

Mientras la región se encuentra sumida en el dolor y la conmoción, las labores de rescate continúan, al tiempo que la solidaridad se manifiesta a través de miles de voluntarios que se han unido a los más de 5.000 militares, junto a los casi 10.000 efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil desplegados en la zona para ayudar a los afectados. Así, la tardía alerta y la falta de preparación ante un evento de esta magnitud han puesto de manifiesto la necesidad de mejorar los sistemas de prevención y alerta temprana.

Sin embargo, otro de los grandes protagonistas de esta catástrofe natural han sido los bulos que se han vertido, y se siguen arrojando, sobre lo ocurrido en la zona. Dada la cobertura mediática y la rápida circulación de información en redes sociales, la propagación de bulos o informaciones falsas sobre la DANA y sus consecuencias han estado a la orden del día, sobre todo a la hora de difundir imágenes o vídeos falsos, al igual que informaciones que nada tienen que ver con los datos oficiales.

La DANA entre los bulos: del 'cementerio' de Bonaire a la caída del 112 y del radar de la AEMET

Tristemente, los bulos se han convertido, junto a los damnificados y víctimas por esta catástrofe, en otro protagonista indiscutible de la DANA que ha sacudido el este y sur de la Península durante la última semana. En numerosas ocasiones, estos bulos emitieron pronósticos exagerados, con el fin de causar una alarma innecesaria, hasta desinformaciones sobre el manejo de las emergencias o el papel de las autoridades. Informaciones que, además de generar confusión, pueden llegar a obstaculizar la gestión de emergencias y a crear desconfianza en la información oficial proporcionada por organismos meteorológicos y autoridades gubernamentales.

Ya lo dijo el Rey Felipe VI el pasado domingo durante su visita a la zona cero de la DANA, Paiporta, en una visita oficial que desembocó en momentos de tensión de la sociedad sobre las autoridades políticas y estatales allí presentes: los reyes Don Felipe VI y Doña Letizia, el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que fue evacuado por el personal de seguridad tras ser agredido. "No hagáis caso a todo lo que se publica porque hay mucha intoxicación informativa", le explicó el Rey a un vecino de la localidad valenciana, mientras le aseguraba que había "muchos interesados" en hacerlo.

Tanto es así, que uno de los damnificados de esas fake news fue el propio monarca, cuando se difundió un vídeo en el que se observaba una gran comitiva de coches de Policía que, según la persona que grabó el vídeo, era la comitiva de Felipe VI, que iba "híper mega escoltado". Sin embargo, poco después se conoció que, en realidad, ese depliegue policial eran las dotaciones de Policía Municipal de Madrid que estaban llegando a la zona para prestar su ayuda.

Otro de los bulos difundidos fue contra el Gobierno de España, al que le acusaron de haber demolido cuatro pantanos en la zona, motivo por el que, según los difusores, se encontraría el origen de la catástrofe. Por ello, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico tuvo que salir a desmentir tales informaciones y a explicar cuál era la diferencia entre un pantano y un azud, los pequeños muros que no retienen agua, que se demolieron en 2006 y 2019.

Además, también se difundieron informaciones de que las presas de Manises, Benagéber, Cirat-Vallat y Lorigüilla se habían desbordado, acompañando este mensaje con unas imágenes que habían sido manipuladas gracias a la Inteligencia Artificial.

De esta manera, la Generalitat Valenciana tuvo que salir a desmentir tales informaciones para que no cundiese el pánico. "Nada de esto ha sido correcto, pero sí que ha interrumpido la labor de los equipos de emergencia", aseguró en rueda de prensa José Miguel Basset, jefe del Consorcio de Bomberos de Valencia.

Los 'cementerios' de cadáveres que el Estado no reconocía

Una de las primeras fake news más dañinas fue al comienzo de la DANA, cuando se difundió en redes que el número de emergencias 1-1-2 dejó de estar momentáneamente inoperativo. Sin embargo, poco después, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, salió a desmentir tal información, asegurando que el número de emergencias 1-1-2 funcionaba "con normalidad".

Sin embargo, los bulos más polémicos fueron aquellos relativos con el conteo del número de víctimas. El más sonado fue el del 'cementerio' del parking del centro comercial Bonarie, inundado por completo y en el que, según las fake news dinfundidas, "ya se habían encontrado 250 víctimas", cuando, en realidad, las labores de rescate todavía no habían comenzado en el subterráneo del centro comercial.

"Parking de Bonaire, ya se han encontrado a 250 víctimas y acaban de empezar. Nos están mintiendo, el número de víctimas en estos momentos puede estar alrededor de 4.500, 5.000 fallecidos...", decía el post en la red social X que comenzaba a difundir el bulo. Todo ello, además, acompañado de que más de 700 tickets no se habían validado a la salida, cuando en realidad es un parking gratuito. No obstante, la Policía Nacional ha confirmado que, por el momento, una vez han comenzado las labores de rescate, no hay ninguna víctima dentro del garaje, además de que ha asegurado que, según las primeras comprobaciones, tan solo hay 50 vehículos en el interior.

Por otro lado, también se afirmó que se rescataron 45 fallecidos del túnel entre Alfafar y Benetússer. Sin embargo, uno de los agricultores que ayudó a los bomberos a 'limpiar' el túnel publicó en redes sociales un vídeo desmintiendo tales las informaciones, asegurando que "no habían sacado ningún cadáver".

La supuesta "manipulación" de la AEMET

Otro de los bulos más tensos fue el difundido por el agitador Javier Negre en la red social X, donde aseguraba que "el radar no funcionaba ante la tormenta". No obstante, pocas horas después, el perfil oficial de la AEMET en la Comunitat Valenciana salió a desmentir, repetidamente, esta información, confirmando que "el radar de Valencia ha estado funcionando sin ningún tipo de problemas durante todo el episodio". Para ello, invitó a Negre a que "solo entrando en nuestro Twitter puedes ver tú mismo cómo desde el lunes pasado estamos compartiendo imágenes radar".