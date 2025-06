La DGT confirma las razones para no fumar en el coche tras la nueva propuesta de ley: "Cero distracción"

Siempre que un ciudadano sube al volante de su vehículo tiene que ser consciente de que la seguridad, tanto de su persona como de las que le acompañan en la carretera, es el factor primero que ha de tener en cuenta. En este sentido, el deber del conductor es mantener la seguridad vial desde su posición siempre y cuando esté en su mano. De esta manera, algunas distracciones externas a la conducción, como el consumo de ciertas sustancias que alteran la capacidad del usuario, atañen al estado del infractor y propician el encuentro de accidentes.

Es así como la ingesta de alcohol cada vez está regulada en el reglamento que sujeta la Dirección General de Tráfico. La ley quiere reducir el límite de alcohol permitido en sangre para todos los conductores, independientemente de que sean los responsables de vehículos motorizados o no, a 0,2 g/litro en sangre y 0,1 mg/litro en aire espirado. Por otro lado, aunque los humos son el enemigo número uno de las instituciones, la realidad es que todavía no esta penado y el consumo de tabaco al volante no está prohibido como tal.

Las nuevas prohibiciones propuestas

La prohibición de fumar en interiores en España se estableció a través de la Ley 42/2010, que modificó la Ley 28/2005, y entró en vigor el 2 de enero de 2011. Por el contrario, la lucha de las autoridades por conseguir una ciudad libre de humos todavía sigue vigente y con la firma del Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo, aprobado el 30 de abril del 2024, se pretenden llegar a ciertos avances en 2027. Tal y como informan dentro del mismo, tienen el objetivo de "reducir la prevalencia del consumo de tabaco y productos relacionados y minimizar la exposición ambiental a sus emisiones", esclarecen dentro del informe.

De este modo, el Ministerio de Sanidad incluirá nuevos espacios libres de humo en la futura reforma de la Ley del Tabaco tal y como ha informado recientemente. Esta nueva mejora de la legislación promueve la búsqueda de un clima propicio y complaciente con aquellos que no consumen esta clase de sustancias. "La nueva legislación prohibirá fumar en terrazas, campus universitarios, centros docentes, instalaciones deportivas, marquesinas, vehículos laborales y otros espacios públicos", añaden. Además, también se buscará prohibir fumar en determinados vehículos de uso profesional, como son camiones o autobuses.

Los motivos por los que no deberías fumar al volante

La distracción es principalmente el factor que indica la DGT para la prohibición del mismo. Este no afecta al cambio de estado per se sino en el proceso de consumo. Por un lado, aseguran que se tardan unos "4 segundos" en encender el cigarrillo, mientras que en consumir la totalidad del mismo se puede llegar a tardar hasta "3,5 minutos" en total. De esta manera, durante el transcurso de este procedimiento habitual se puede descuidar en muchas ocasiones de la carretera.

Cuándo te pueden multar por fumar

Las sanciones económicas van desde los 200 euros en el mejor de los casos hasta los 500 euros, aunque en algunos casos puede variar incluso aumentar: