“Hey Satan, paid my dues. Playing in a rocking band. Hey mama, look at me I’m on my way to the promised land, whoo! I’m on the highway to hell”. Es posible que la letra le suene, e incluso que se la sepa de memoria pero, ¿y estudiarla? Puede que las letras de AC/DC y de otros grupos de Heavy Metal australiano se conviertan pronto en asignaturas. Así lo cree Simon Springer, profesor de Geografía Humana y director del Centro de Estudios Urbanos y Regionales de la Universidad de Newcastle en Australia.

Este joven maestro ha propuesto al claustro una serie de doctorados para sus alumnos entre los que se encuentran, “Personas sin hogar y ayuda mutua”, “Geografías veganas” y “No escolarización y las posibilidades de la infancia”. Pero quizá la que más llame la atención es “Geografía del Heavy Metal”, un doctorado que se oferta con una beca de $ 27,596 AUD, o un poco más de 17.000 euros a dos estudiantes australianos y uno internacional. Y sorpresa, “he recibido una gran cantidad de solicitudes. La convocatoria de postulantes se volvió viral y fue recogida por las principales fuentes de medios de todo el mundo. He sido bombardeado con solicitudes de entrevistas en formato impreso y de radio”, le cuenta el profesor Springer a LA RAZÓN, que se siente desbordado por la acogida y aún no ha podido sentarse a examinar todas las peticiones, pero “estimaría que he recibido al menos 50 solicitudes serias, con aproximadamente 100 más que no están calificadas”.