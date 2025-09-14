Dos turistas estadounidenses creen estar en Niza y descubren que en realidad viajaban por Túnez

Dos jóvenes estadounidenses vivieron un episodio inesperado cuando, pensaban que compraban un vuelo hacia Niza, Francia, pero terminaron en Túnez, en el norte de África. El malentendido ocurrió en el aeropuerto de Roma, al reprogramar un billete luego de perder su conexión a Francia.

El origen del error parece estar en la confusión lingüística: al pedir “to Nice” (a Niza) al personal del mostrador, el agente interpretó mal la frase y emitió boletos con destino a Túnez. Las jóvenes no se dan cuenta del error hasta tiempo después, cuando otros pasajeros y miembros de la tripulación les hacen ver que el destino anunciado no es el que esperaban.

Al llegar a Túnez, tratan de corregir la confusión: contactan a la aerolínea para pedir ayuda, exploran opciones para volver a Niza y pasan varias horas en el aeropuerto hasta que logran abordar un nuevo vuelo hacia su destino original. Mientras tanto, el incidente se vuelve viral en redes sociales, especialmente en TikTok, donde compartieron videos contando la experiencia, mezclando desconcierto, humor e incredulidad.

El episodio ha generado reacciones variadas: muchos usuarios se ríen de la confusión, otros critican la falta de atención al comprar los billetes, y unos pocos defienden a las viajeras, diciendo que estos errores muestran lo fácil que es equivocarse cuando los detalles no se verifican bien. Al final, pese al desvío no planeado, las jóvenes consiguen llegar a Niza, pero ya con una anécdota que repercute en todo el mundo.