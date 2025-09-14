Cuatro amigas se llevan una sorpresa: el "apartamento" que alquilaron en Italia resulta ser una capilla gestionada por monjas

Un grupo de viajeras australianas vivió una experiencia inesperada al reservar un alojamiento que resultó ser una capilla, protagonizando una historia viral que atrajo la atención de millones de usuarios en redes sociales. Al llegar, las jóvenes fueron recibidas por una mujer con hábito religioso y una cruz al cuello, lo que marcó el inicio de un encuentro sorprendente y muy distinto de lo que imaginaban para sus vacaciones.

Al entrar, las viajeras descubrieron un espacio muy distinto a lo que esperaban de un alojamiento turístico convencional. Una iluminación en luz azul neón y una estatua de tamaño natural sobre las camas configuraban un ambiente completamente inesperado que provocó su asombro inmediato.

Aunque intentaron comunicarse con las monjas a través de un intérprete, las australianas optaron finalmente por marcharse. “Las monjas fueron maravillosas, pero no encajaba con nuestras vacaciones”, comentaron con humor en la descripción del vídeo que compartieron en TikTok.

La publicación generó todo tipo de reacciones. Mientras algunos usuarios se mostraron críticos con la experiencia, otros defendieron el lugar, subrayando que podía ser un espacio seguro y acogedor. Incluso varios aseguraron haber estado allí anteriormente, destacando la hospitalidad, la tranquilidad y las buenas vistas del entorno.