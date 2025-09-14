De Reino Unido a Alicante: el cambio de vida de una tiktoker que no salió como esperaba

Comenzar una nueva vida en otro país puede ser más complicado de lo que se espera. Becky, una británica con pareja y dos hijos, decidió mudarse a Alicante buscando tranquilidad y sol, pero su experiencia ha resultado mucho más difícilde lo que imaginaban. La mujer compartió su historia en TikTok, y rápidamente se volvió viral.

La ilusión de dejar atrás el Reino Unido pronto chocó con la realidad. “Creíamos que empezaríamos una vida perfecta bajo el sol español, pero ha sido más difícil de lo que pensábamos. Hay días en los que nos preguntamos si realmente hicimos lo correcto”, explicó Becky, quien reconoce que adaptarse a nuevas costumbres ha sido todo un desafío.

Adaptarse a los horarios y tradiciones locales se ha convertido en uno de los mayores retos. Becky asegura que las comidas españolas le resultan "desconcertantes", y sus seguidores en redes sociales le han dado consejos para facilitar la integración, como evitar zonas turísticas y escoger pueblos pequeños para aclimatarse más fácilmente.

A pesar de todo, Becky mantiene una actitud optimista. Confía en que, con paciencia y tiempo, su familia logrará adaptarse por completo a la vida en Alicante, disfrutar de la costa y de la cultura española, y convertir esta experiencia complicada en una oportunidad enriquecedora.