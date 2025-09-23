Ni mariposas ni sudor de manos: la clave de un experto para saber si tu pareja está enamorada de ti

El amor puede ser de las cosas más intensas y transformadoras que sentimos, pero no siempre es fácil darse cuenta de que está ahí. Enamorarse no es solo sentir mariposas en el estómago —también hay todo un combo de cambios físicos y mentales que hacen que veas a esa persona (y al mundo entero) con otros ojos.

Un analista madrileño examina, -como hemos estado examinando nosotros desde esa primera aparición-, pero de manera profesional la relación entre el creador de contenido y youtuber Plex y la cantante española Aitana.

¿Está Plex enamorado de Aitana?

Desde el primer vídeo de youtube en el que casualmente Plex, que se encontraba dando la vuelta al mundo y retransmitiendola vía Youtube con sus amigos, se encuentra a la cantante española Aitana en Tokyo, saltaron todas las alarmas. Las miradas, la complicidad y las risas entre ellos, les dejaron en evidencia y a todos sus seguidores en alerta.

Han ido pasando los meses, y con ello, varias pilladas de la pareja en varios lugares del mundo. Se les ha visto en el mismo hotel, en el aeropuerto o compartiendo ropa, entre otras pistas. Sin embargo, se han dado por vencidos.

Este verano ya no se escondían, y se les ha podido ver disfrutando del verano en Bali con amigos de ambos. En estos momentos, se encuentran también con ellos en otro viaje, Islandia, por lo que parece que han hecho un buen equipo.

La última noticia que ha escandalizado las redes ha sido el post de Aitana que con nada más y nada menos que un carrusel de veinte fotos el Instagram, ha felicitado a su ya oficial pareja Plex. Fotos que nos desvelan la cantidad de momentos que han compartido juntos.

La evidencia involuntaria de que está enamorado

Ha sido Javier Villacañas, el analista en lenguaje no verbal y conducta, quien ha querido mostrarnos una reacción involuntaria del cuerpo que nos desvela si una persona está enamorada de otra, es decir, si Plex está enamorado de Aitana.

En el video se les ve muy cercanos, compartiendo risas mientras comentan cómo el creador de contenido presenta su canal de YouTube en esta nueva temporada de su vuelta al mundo. Ella lo imita en broma y, entre carcajadas, él le corrige. Durante toda la escena, Plex la mira con una sonrisa de oreja a oreja y los ojos achinados, con esas clásicas bolsitas bajo los ojos, que lo delatan.

Según el experto, que te salgan esas bolsitas debajo de los ojos no siempre es por cansancio —a veces es el cuerpo delatándote. Al parecer, es una reacción normal cuando alguien te gusta o te atrae. Así que si a Plex se le notan, puede que no esté desvelado... sino enamorado.