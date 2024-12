Enviaban a Marruecos productos de alta gama telefónica que compraban con tarjetas de terceros

La Guardia Civil y la Policía Municipal de Bilbao han detenido a cuatro personas e investigado a otras siete que, mediante el método “Carding”, adquirían fraudulentamente productos tecnológicos de alta gama para su posterior envío y venta en Marruecos. Se les atribuyen los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

La investigación comenzó en noviembre de 2023 cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento a través de la denuncia del dueño de una distribuidora de telefonía móvil en Valencia. Había recibido varios pedidos online de dispositivos móviles de alta gama por una cuantía de 9.490 euros y cuyo destino eran las provincias de Vizcaya y Barcelona.

Su empresa de servicios de pago le comunicó que estas transacciones eran sospechosas y posteriormente, una ciudadana danesa le envió un correo electrónico. Informaba de que autores desconocidos habían utilizado su tarjeta bancaria para realizar una compra online en su establecimiento y solicitaba urgentemente la anulación de la venta y la devolución de la compra.

Los agentes averiguaron que los pedidos de telefonía fueron enviados a través de una empresa de paquetería a cuatro direcciones situadas en las localidades vizcaínas de Bilbao, Basauri y Leioa. Comprobaron que los envíos correspondían a los denunciados por el dueño de la empresa valenciana, a su vez, los agentes descubrieron que durante el año 2023 habían realizado un total de 31 pedidos y utilizado 11 líneas de teléfono diferentes como contacto e identidades ficticias para dificultar su rastreo.

Tras un estudio de las líneas de teléfono y las identidades supuestas, los guardias civiles lograron identificar otros 41 envíos de empresas de venta de tecnología y ubicaron dos establecimientos en Bilbao utilizados para el fraude. Los presuntos autores habían realizado las compras con tarjetas bancarias de víctimas residentes en Dinamarca, Alemania y Noruega, siendo el modus operandi de la organización la obtención de datos personales mediante “Carding”. Procedían a adquirir en webs los productos tecnológicos de alta gama, principalmente terminales móviles de gran valor económico, los cuales tienen una rápida salida en el mercado de segunda mano y no se deprecian económicamente.

Dos terminales móviles obtenidos de manera fraudulenta habían sido utilizados con líneas telefónicas marroquíes y se constató que la mayoría no habían sido activados en territorio español, por lo que habían sido transportados a terceros países para su uso o comercialización ilícita.

La Policía Municipal de Bilbao tenía abierta una investigación sobre un grupo criminal que enviaba a Marruecos teléfonos móviles sustraídos en zonas próximas al barrio bilbaíno de San Francisco y, gracias a su colaboración, se logró identificar a uno de los presuntos autores, un responsable de un establecimiento de venta de telefonía móvil.

Se analizaron 33 tarjetas de diez bancos diferentes con un valor total de compra de más de 56.200 euros, 21 de ellas de Dinamarca, una de Noruega y once de Alemania. No obstante, la cuantía de lo defraudado pudo haber ascendido a más de 91.500 euros, ya que hubo pedidos cancelados o devueltos por razones no atribuibles a los autores, al realizar pedidos online con tarjetas bancarias obtenidas ilícitamente y que no contenían las numeraciones completas o faltaba algún dato personal de la víctima.