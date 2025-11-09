La Ertzaintza detiene en Bergara (Guipúzcoa) a un hombre por una Orden Europea de detención

Agentes de la Ertzaintza han detenido en Bergara (Gipuzkoa) a un hombre de 76 años sobre el que pesaba una Orden Europea de detención y entrega a efectos de extradición dimanada de un Juzgado de París.

Pasadas las 14.30 horas de esta pasado sábado, la Ertzaintza, en labores de protección ciudadana, acudió a atender un accidente de tráfico ocurrido en la GI-627 a su paso por el municipio guipuzcoano. Al identificar a uno de los ocupantes de uno de los vehículos accidentados, se constató que sobre él pesaba una Orden Europea de detención y entrega emitida por un juzgado de la capital gala.

El hombre, de 76 años, fue detenido y trasladado a dependencias policiales para dar cumplimiento a la citada orden.