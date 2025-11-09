España refuerza su lucha ante gripe aviar, que deja más de 2 millones de aves sacrificadas

España refuerza desde mañana su lucha para frenar el avance de la gripe aviar, tras más de dos millones de aves de granja sacrificadas en los últimos meses, y lo hará con la implementación de nuevas medidas como el confinamiento de las aves de corral en 1.199 municipios ubicados en zonas de especial riesgo.

El incremento de los casos y de los movimientos de aves migratorias ha llevado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) a activar la totalidad de las medidas de protección previstas en la Orden APA/2442/2006, de 27 de julio.

Desde mañana, en concreto, se activan varias prohibiciones y obligaciones en las zonas de especial riesgo y vigilancia.

Entre ellas, queda prohibida la crías de aves de corral al aire libre pero cuando esto no sea posible la autoridad podrá autorizar el mantenimiento de aves de corral al aire libre mediante la colocación de telas pajareras o cualquier otro dispositivo que impida la entrada de aves silvestres.

Dar agua a las aves de corral procedente de depósitos a los que puedan acceder aves silvestres estará también vetado, salvo que el agua sea tratada a fin de garantizar la inactivación de posibles virus de influenza aviar.

Se prohíbe también la presencia de aves de corral u otro tipo de aves cautivas en los centros de concentración de animales.

Para el resto del territorio, el Gobierno recomienda extremar las medidas de bioseguridad en las explotaciones avícolas, especialmente aquellas destinadas a evitar el contacto con aves silvestres, así como reforzar la vigilancia pasiva, y notificar cuanto antes cualquier sospecha de enfermedad.

Las comunidades autónomas, que tienen las competencias en sanidad animal, pueden determinar además otras medidas complementarias

El impacto en las granjas de huevos

La directora de la Asociación Española de Productores de Huevos (Aseprhu), Mar Fernández, ha asegurado a EFE que el sector del avícola de puesta está "bastante afectado" porque se han sacrificado ya "casi dos millones y medio de gallinas".

No obstante, confía en la buena evolución porque "no hemos visto ningún brote más en las últimas semanas".

Las explotaciones afectadas "han hecho las tareas de limpieza, desinfección y vaciado" de las granjas y de "todos" los materiales así como de los "posibles elementos contaminantes".

Espera que las ganaderías afectadas puedan recuperarse "poco a poco y vayan introduciendo las nuevas aves, aunque eso tardará un cierto tiempo".

Menos afección en avícola de carne

Desde la Asociación Interprofesional Española de Carne Avícola (Avianza), su secretario general, Jordi Montfort, ha apuntado a EFE que su sector aborda la situación actual de gripe aviar "desde la solidaridad y el compromiso con consumidores, granjeros, empresas y administraciones públicas" y poniendo "todos nuestros esfuerzos a su servicio".

El sector de la carne de ave está menos afectado porque su producción se desarrolla mayormente en granjas cerradas "con las máximas medidas de bioseguridad y control".

Son unas explotaciones "preparadas para responder a esta amenaza" gracias a que las exigencias de bioseguridad "se han intensificado de forma constante en los últimos años", ha añadido.

No obstante, "aunque no existe el riesgo cero, las granjas y aves afectadas por sacrificios en el ámbito de carne avícola (pollo broiler principalmente) están siendo reducidas, aunque todo caso detectado supone una triste noticia para las familias de granjeros y las empresas afectadas", según Montfort.

Por otro lado, ha lanzado un "mensaje de tranquilidad" en cuanto al abastecimiento de carne avícola española a las cadenas de distribución y los consumidores, "como siempre con las máximas cotas de calidad, seguridad alimentaria, bienestar animal y sostenibilidad".

"En definitiva, el sector está preparado, reforzado y plenamente operativo", ha resumido.