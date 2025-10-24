La prensa internacional reacciona a la portada del próximo disco de Rosalía: "Parece que la juventud de España está regresando al catolicismo"

En un artículo publicado recientemente, el medio describe a Rosalía "luciendo un hábito blanco, un velo y su rostro tan luminoso como la escultura de Santa Teresa de Ávila de Bernini" en la portada de su próximo álbum "Lux". La publicación británica sostiene que esta transformación estética refleja una tendencia más amplia donde "el convento se ha puesto inesperadamente de moda" en la cultura popular española contemporánea.

El periódico no se limita a analizar la imagen de la artista, sino que apoya su interpretación con datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Según estas estadísticas, mientras que en 2021 solo el 33,9% de los jóvenes entre 18 y 24 años se consideraba católico -la proporción más baja históricamente-, esta cifra ha aumentado al 38,5% en el presente año. Un crecimiento similar se habría registrado en el grupo de 25 a 34 años.

The Times conecta esta evolución estadística con diversos fenómenos culturales más allá de Rosalía. El medio sugiere que este resurgimiento espiritual estaría impulsado por lo que denominan "fatiga pospandémica", describiendo cómo los jóvenes buscarían significado "más allá del consumismo".

El análisis concluye con una reflexión cautelosa: "Aún no se sabe si esta fiebre sobrevivirá a un repunte estacional. Pero por ahora, España, durante mucho tiempo atrapada entre su herencia católica y un presente secular, parece estar algo cautivada por las monjas".