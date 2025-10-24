España registra un déficit de precipitaciones del 62% en lo que va de año hidrológico

España registras desde el inicio del año hidrológico, a principios de octubre, solo 19 litros por metro cuadrado (l/m2) de precipitaciones, un 62% menos que el valor normal correspondiente a dicho periodo, 50 l/m2, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Por zonas, las lluvias se mantiene por debajo de los habitual en casi todo el país, excepto en una franja del levante peninsular que va desde Almería hasta el delta del Ebro, así como en Ibiza, la mitad sur de Mallorca y al este de Tenerife, donde las precipitaciones han sido algo más abundantes.

Durante la semana del 15 al 21 de octubre, las lluvias afectaron a gran parte de la Península y archipiélagos, aunque quedaron al margen la mitad oeste de Andalucía, la franja en el levante que va desde Almería hasta Alicante y del valle del Ebro más oriental.

En general, se superaron los 10 l/m2 sobre todo en el noroeste peninsular y en zonas más dispersas a lo largo del territorio, así como en áreas aisladas de Baleares y Canarias.

Las cantidades más destacadas se dieron en Galicia, donde la provincia de Pontevedra acumuló entre 100 y 150 l/m2. Además, la AEMET destaca los 107 l/m2 en Vigo/Peinador, los 72 l/m2 en Pontevedra, los 49 l/m2 en el puerto de Navacerrada, los 36 l/m2 en Santiago de Compostela/Labacolla, los 35 l/m2 en Lugo/Rozas y los 34 l/m2 en Hondarribia/Malkarroa.

Al margen de ello, Meteoorología destaca que el día 22 se registraron precipitaciones en el cuadrante noroeste de la Península y en áreas del pirineo más occidental.