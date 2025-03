Un español queda totalmente asombrado al ver el precio del chocolate en un supermercado argentino: ¿Cómo va a costar eso?

La malla de ajos es el alimento básico que experimentó un mayor cambio en el coste en el inicio de 2025. Ahora el usuario deberá gastarse, de media, un 10,7% más por 200-250 gramos de este producto. "De hecho, ha sido en Alcampo donde se ha registrado una mayor subida: de 1,65 euros en diciembre a 2,44 euros en enero (un 48% más)", según un estudio de Facua, que también destaca el ascenso en el precio de la lechuga iceberg y las peras de conferencia.

Dichas subidas fueron durante el mes de enero, pero el cambio es más representativo si echamos la vista más atrás. Los precios tras la pandemia se dispararon y qué decir ya si se comparan con los que había al inicio de la década del 2010. El incremento se puede ver desde la cesta de la compra completa hasta en las cosas más básicas, como las gominolas o las bolsas de chuches o patatas fritas de los más pequeños. Que los precios han subido en España es un hecho, pero queda compararlo con otros países.

Esto lo hizo un español que está realizando el reto de cruzar Sudamérica en 100 días con un vídeo en TikTok en el que analiza el precio de una tableta de chocolate de una conocida marca en un supermercado de Argentina. Su reacción al ver el precio es bastante llamativa y se entiende al pasar el precio a euros.

Este es el precio de una tableta de chocolate en Argentina

"Illo, supermercado en Buenos Aires, Argentina, ¿cómo va a costar esto una tableta de chocolate?", comienza directamente el vídeo. Tras ello y antes de enseñar el precio, el joven explica qué tipo de chocolate es: "Tableta de chocolate con castañas y caramelo". Posteriormente, gira la cámara y enseña su precio: "Mira lo que cuesta, 7.275 pesos", revela totalmente sorprendido. La sorpresa inicial se comprende cuando hacemos el cambio de moneda.

"Al cambio, cada euro son unos 1.100 pesos", explica de rodillas mirando de nuevo la etiqueta del precio en la estantería del supermercado argentino. "Es decir, un poquillo menos de siete euros. Esto cuesta casi siete euros", comenta. En el texto pone la cifra exacta: "7.275 pesos equivalen a 6,61€". "Una tableta, en febrero de 2025 en Buenos Aires, Argentina, es una locura", concluye mientras sigue mostrando su total sorpresa.

Este es el precio de la tableta en España

Esta tableta de la conocida marca también se comercializa en España, aunque se conoce como la de avellanas con caramelo en lugar de castañas. En Amazon y Carrefour se puede conseguir por 4,89€, un precio prácticamente dos euros inferior al precio en el país sudamericano. Sus ingredientes son: azúcar, grasa de palma, manteca de cacao, leche desnatada en polvo, avellana, pasta de cacao, jarabe de glucosa, suero de leche en polvo, grasa de leche, leche desnatada condensada, humectante (glicerol), emulgente (lecitinas de soja), jarabe de azúcar invertido, pasta de avellana, jarabe de azúcar caramelizado, aromas, sal.

Polémica en los comentarios

Las respuestas en los comentarios no se hicieron esperar y, como es habitual en TikTok, hubo para todos los gustos. Algunos se molestaron y atacaron a los españoles: "En España cobran 1.200 euros ,pagan de alquiler de 400 a 900 euros comen carne una vez por mes a ver si en tu país te das el gusto que nos damos los argentinos", escribió un usuario. Otros aprovecharon para atacar al Gobierno de Argentina: "La inflación que los votantes de Miley no quieren reconocer", comentaba otro usuario. También había mensajes para el antiguo gobierno: "Tienes que entender que estos precios son consecuencia de la locura socialista que vivimos los últimos 20 años... Si los españoles no se despiertan les pasara lo mismo", advertía un tercero.