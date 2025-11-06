Un español en Suiza: "Debes seguir estos pasos sí o sí antes de venir a trabajar aquí"

Cada vez más españoles miran a Suiza en busca de mejores sueldos y estabilidad. Pablo Amate, afincado en Zúrich y activo en TikTok como @pabloamate11, condensa en un vídeo los pasos básicos para llegar con margen y sin sustos.

Ahorros para dos meses de margen

Antes de comprar el billete, Pablo recomienda reservar un colchón que cubra, al menos, las primeras semanas: entre 3.000 y 5.000 euros para gastos básicos hasta firmar contrato. "Yo traje más o menos unos 4.000 euros para que los primeros dos meses, si no encontráis nada, podáis estar tranquilos y buscar con paciencia y tranquilidad", explica.

Alojamiento cerrado desde España

El mercado del alquiler suizo es competitivo y cada visita cuesta tiempo y dinero. Por eso, su segundo consejo es no pisar el aeropuerto sin una dirección confirmada: "En mi caso yo ya conocía aquí a una persona y comparto piso". La meta: evitar reservas de última hora y encadenar estancias temporales que devoren el presupuesto inicial.

Currículum en alemán y impreso

Su tercer paso es llegar con el CV preparado en el idioma local y llevar copias físicas. "Hacer vuestro currículum en alemán e imprimirlo en España", insiste, porque allí la impresión "suele salir cara". Además, anima a recorrer negocios y entregarlo en mano: "De la gente que conozco, a muchísima le ha funcionado".

Número suizo el primer día

Trámites, banca, portales de empleo y empresas pedirán un móvil local. Pablo lo coloca entre las primeras gestiones al llegar: "Yo, por ejemplo, pago 24 francos y tengo datos ilimitados". Disponer de línea suiza agilita las citas y evita perder oportunidades por llamadas internacionales.